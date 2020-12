Barbara D’Urso pronta per una nuova avventura: “Me l’hanno chiesto e lo farò”

Barbara D’Urso è la regina dei talk show di Mediaset con i suoi salotti televisivi tra Pomeriggio Cinque e Live Non è la D’Urso. La conduttrice adesso vorrebbe concedersi una nuova avventura

Da tempo Barbara D’Urso tiene compagnia i telespettatori Mediaset con i suoi talk show targati Mediaset come Pomeriggio 5, Live Non è la D’Urso e Domenica Live. Oggi la conduttrice ha ricordato il campione del mondo scomparso ieri notte, Paolo Rossi, morto di un male incurabile a soli 64 anni. In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Oggi’, Barbara D’Urso ha parlato di una possibile nuova avventura che la porterebbe al di fuori dalla conduzione sul piccolo schermo. La D’Urso sarebbe disposta a entrare in politica: “Mi hanno chiesto mille volte di scendere in politica, prima o poi lo farò”, avendo precedentemente affermato di votare per il “Partito comunista quando c’era il comunismo, ero di sinistra. Ancora oggi continuo a essere dalla parte del popolo”. Sarebbe sicuramente una nuova esperienza per “Barbarella nazionale” che si aggiungerebbe alle altre collezionate finora tra il giornalismo, la conduzione e la recitazione.

Barbara D’Urso: i progetti in cantiere e la vita privata

Nel futuro di Barbara D’Urso potrebbe quindi esserci un salto nel mondo della politica italiana. Nell’intervista che ha rilasciato al settimanale ‘Oggi’ ha parlato anche di un ritorno alla carriera cinematografica. La D’Urso ha infatti affermato: “Mi è arrivato un copione pazzesco. Ho molta voglia di tornare a recitare”. Precedentemente era stata la protagonista della fiction in onda negli anni Novanta “La dottoressa Giò”, che dopo uno stop di oltre vent’ anni, è tornata sulle reti Mediaset nel 2019. La quarta stagione non è mai stata realizzata a seguito di un calo di ascolti.

Barbara D’Urso ha parlato anche dei suoi affetti e della sua vita privata, confidando di mettere al primo posto i figli, poi amici e famiglia e poi qualsiasi uomo: “In questo momento non c’è nessuno che mi fa battere il cuore però lo vorrei. Ed è un momento dove ho un ‘sacchissimo’ di corteggiatori. Penso che presto prenderò una decisione…”