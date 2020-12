Elettra e Ginevra Lamborghini, un segreto dietro alla rottura tra le due sorelle

Continuano i dissapori in casa Lamborghini con la tensione tra le belle sorelle Elettra e Ginevra

Tra le sorelle Elettra e Ginevra Lamborghini sembra che il sereno non riesca davvero a tornare. I malumori continuano ad esistere da diversi mesi tanto che Ginevra non ha fatto parte lo scorso settembre della lista degli invitati al matrimonio tra la cantante e il disc jockey olandese Afrojack. I motivi che hanno portato ad una rottura tanto profonda tra le sorelle Lamborghini non è mai stata chiara. Elettra è sempre stata piuttosto schietta sul suo rapporto con Ginevra tanto da arrivare a dichiarare che nel giorno del suo sì sul lago di Como “c’erano solo le persone che fanno parte del nostro cuore, circondati da chi veramente volevamo“. Al contrario Ginevra nelle ultime interviste che ha rilasciato sembra aver voluto deporre l’ascia di guerra facendo dichiarazioni decisamente distensive e diplomatiche. “In ogni famiglia si litiga – ha raccontato la piccola di casa Lamborghini – lo facevamo fin da piccole ma lei è bravissima e voglio il meglio per la sua vita privata e per la sua carriera“.

Il segreto che Ginevra non ha rivelato ad Elettra Lamborghini

Dalle pagine del settimanale “Chi” sembra emergere ancora di più il difficile rapporto tra le sorelle Lamborghini caratterizzato da liti e tensioni nate, così sembrerebbe, per motivi decisamente gravi che non promettono schiarite all’orizzonte. A quanto pare, ad esempio, Ginevra avrebbe tenuto nascosto, non solo ad Elettra ma anche a tutto il resto della famiglia, il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Secondo il famoso magazine guidato da Alfonso Signorini Ginevra prima della sua entrata nella casa più spiata d’Italia avrebbe “depistato” la sua famiglia raccontando di trovarsi fuori città da un’amica.

Addirittura Elettra, ignara di tutto, avrebbe classificato come fake news la voce che voleva Ginevra nell’elenco degli inquilini del Grande Fratello. Agli ammiratori delle Lamborghini non resta quindi che attendere l’evoluzione del rapporto tra la cantante e la sorella minore.