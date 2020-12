Eliminare la ruggine dalla vasca del bagno con rimedi naturali ed efficaci!

La vasca da bagno è senza ombra di dubbio uno dei luoghi più amati della casa. A chi non piace godersi un bel bagno caldo e rilassante dopo una lunghissima giornata di lavoro?

Non sempre, però, è semplice mantenere la vasca da bagno in buone condizioni. L’importante è soprattutto effettuare una pulizia regolare e profonda in modo da poter continuare a fare la sua funzione nel migliore dei modi.

Tra i fastidi più frequenti che si possono presentare ci sono le sgradevoli striature arancioni che posso portare a macchiare la vasca in prossimità dello scolo o del rubinetto. Ma non abbiate paura, esiste una soluzione a basso costo per rimediare al problema della ruggine.

Molto spesso le striature che compaiono in prossimità dei rubinetti sono causate dalla ruggine. Ma non solo. A volte si possono formare anche dei depositi di calcare che, con il passare del tempo, tendono a scurirsi o a diventare color marrone.

Eliminare ruggine dalla vasca: usare limone e sale

Per eliminare questi depositi, potete usare un metodo molto semplice. Di cosa si tratta? Di unite il sale e il limone per far tornare la vasca come nuova. Grazie all’acidità del limone, si può sciogliere la ruggine che si è accumulato intorno ai rubinetti. Il sale, invece, vi aiuterà a grattare via i residui grazie alla sua consistenza ruvida.

La prima cosa da fare, dunque, è spargere il sale all’interno della vasca asciutta. Usate, poi, un mezzo limone per poter rimuovere le striature di ruggine, proprio come se si stesse utilizzando una spugna con il detersivo. Lasciate agire il sale e il limone per mezz’oretta circa, per poi risciacquare tutta la vasca. Nel caso ci siano ancora macchie, togliete ripetendo la procedura.

Rimuovere macchie di calcare con bicarbonato

Quando si formano delle macchie ostinate di calcare, si può ricorrere anche al bicarbonato. Spargetelo nella vasca e, poi, procedete a spruzzare la soluzione di acqua e aceto. Lasciate agire per 20 minuti e strofinate con una spugna fino ad ottenere una pasta. Lasciate in posa per altri 15 minuti e, poi, sciacquate tutto aiutandovi con un panno microfibra.

Potete anche imbevere dei vecchi asciugamani acqua, bicarbonato e aceto. Posizionateli sopra le macchie e lasciate agire 2 ore e risciacquate con acqua tiepida.

Per fare una pulizia più profonda riempite un flacone con acqua calda e aceto nelle stesse dosi. Spruzzate sopra la zona interessata e lasciate agire per 15-20 minuti. Pulite aiutandovi con un panno microfibra e sciacquate con estrema cura.

Non usate delle spugnette oppure delle polveri abrasive che possono danneggiare la superficie e graffiarla. Oppure potete usare una soluzione composta da succo di limone e aceto nelle stesse dosi. Riempite una bacinella di plastica con questi ingredienti, bagnare una spugnetta dentro il composto e, poi, strofinate con molta energia lungo tutta la vasca. Lasciate agire la soluzione per almeno un quarto d’ora.

Ricordatevi di fare una manutenzione giornaliera della vasca. Risciacquate con acqua pulita e calda dopo ogni uso, per poi asciugare il tutto con un panno microfibra. La vasca si sporcherà molto più difficilmente, vedrete, allontanando anche il rischio di ritrovarsi con un’invasione di mosche e insetti di ogni tipo.

La scarsa manutenzione, infatti, può causare una vera e propria infestazione che potrà essere “risolta” solo con alcuni rimedi fai da te.