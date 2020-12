Anna Tatangelo sorride al telefono, un nuovo amore in vista? – FOTO

Anna Tatangelo, sorriso ammaliante su Instagram mentre è al telefono, i follower sono curiosi, con chi starà parlando la bellissima cantante?

Anna Tatangelo è più sorridente che mai. Il suo profilo è un inno alla bellezza, alla seduzione ma anche all’ironia. La Tatangelo tra le sue storie si immortala durante uno sketch al telefono. Infatti non è impegnata in una chiamata vera e propria, semplicemente si diletta in uno dei tanti TikTok che la cantante omaggia ai suoi follower. Lei è molto divertita, il suo sorriso è un incanto. L’account del famoso social cinese diffuso in Italia negli ultimi anni è molto seguito. T-shirt nera, eyeliner, è davvero una meraviglia. La cantante condivide alcuni suoi momenti di vita quotidiana, dalla colazione con tanto di crema alle nocciole proteica, ai momenti di relax in televisione. I follower non fanno che ammirarla in tutta la sua bellezza.

Anna Tatangelo, che periodo lavorativo intenso!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

La bellezza e la bravura sono due carte vincenti per Anna Tatangelo, la 33enne infatti si divide tra impegni televisivi, All Together Now nella quale assume la veste di Giudice e si cimenta in alcune esibizioni canore che sottolineano tutta la sua potenza vocale e la sua capacità di emozionare. Passione colta dai suoi fans, tanto che sul profilo una fan le confessa: Anna sei stata meravigliosa in Tracce di te; fai qualcosa con Renga❣️😍. Reduce dal successo della hit Guapo, la Tatangelo col suo fisico statuario è ambita da tanti brand di abbigliamento: a tal proposito, condivide sui social alcuni scatti che la immortalano durante i numerosi shooting fotografici a cui fa parte. Anna ma questo shooting è stupendo! Non vedo l’ora di vederlo tutto. Primo piano, di profilo ed un outfit sublime, almeno quello che si riesce a vedere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Lady Tata sui social confessa di dedicarsi tantissimo al lavoro e fa una promessa: Sto passando molto tempo a lavoro su qualcosa di speciale da farvi sentire.