Paolo Rossi, il retroscena del fratello: “Le ultime volte in tv…”

L’Italia piange la scomparsa di Paolo Rossi, il fratello di ‘Pablito’, Rossano, racconta un retroscena sugli ultimi mesi di vita

La scomparsa di Paolo Rossi ha colpito profondamente l’Italia. L’ex calciatore è morto a 64 anni, colpito da un tumore che dal polmone si era trasmesso poi alle ossa. Grande commozione nei ricordi ovviamente dei suoi cari, ma anche per tutti gli appassionati di sport e in particolare di calcio. Nell’estate del 1982, Paolo Rossi fu il ‘Pablito’ mattatore che trascino l’Italia alla vittoria dei Mondiali. Rappresenta dunque una pagina di storia sportiva e non del nostro paese, una icona difficile da dimenticare.

Paolo Rossi, il racconto del fratello Rossano: “Amava stare in tv, faceva ricorso ad iniezioni”

Pur colpito gravemente dalla malattia, aveva affrontato il tutto con grande dignità e coraggio. Solo gli affetti più stretti sapevano del suo calvario, su cui aveva voluto mantenere il massimo riserbo. Su ‘Fanpage’, l’ultimo ricordo del campione rivive nelle parole del fratello maggiore Rossano, che racconta gli ultimi mesi di ‘Pablito’ e svela anche un retroscena. “L’ho visto l’ultima volta proprio ieri, non è riuscito a riconoscermi – ha spiegato – Si stava spegnendo pian piano, ma ha lottato come un leone fino all’ultimo istante. Facevo fatica a vederlo anche io ultimamente in clinica. Ha messo tutto se stesso nelle cure, ha subito numerosi interventi e ricoveri. Era debilitato, ma resisteva. Gli piaceva essere presente nonostante tutto nei programmi sportivi non appena poteva. Anche collegandosi dal pc, come si fa in questi tempi di isolamento. Chiedeva al medico delle iniezioni per tenersi su durante la durata degli interventi televisivi. Ci teneva a stare a contatto col suo pubblico staccando per un po’ dal suo malessere”. Negli anni, era diventato infatti un apprezzato opinionista, per il suo carattere pacato e la sua grande competenza, spesso presente negli studi di ‘Sky’ ma anche in altre trasmissioni”.