Federica Pacela ha condiviso l’ennesimo scatto da paura: la nota influencer indossa un completino intimo piccante con curve in bella mostra.

Federica Pacela è una donna bellissima e affascinante. La ragazza è attivissima sui social network e ama postare scatti spettacolari in cui mette in mostra il suo fisico da sogno. La sexy influencer è molto seguita su Instagram: il suo account vanta ben 778mila follower. Federica non è soltanto una star del web, ma ha anche partecipato ad alcuni reality televisivi come ‘Ex on the beach’, condotto da Elettra Lamborghini. La piemontese è anche uno dei volti noti di ‘Affinity’, la nuova trasmissione che si ispira al Grande Fratello e che andrà in onda nei prossimi mesi.

La Pacela, poco fa, ha messo in rete l’ennesimo scatto da applausi. La 31enne indossa un completino intimo davvero piccante che mette in risalto il suo fisico incredibile e le sue curve bollenti.

Federica Pacela, completino intimo piccante e curve in bella mostra

La Pacela, nell’ultimo scatto condiviso in rete, indossa un completino intimo piccante che mette in risalto il suo décolleté meraviglioso. La 31enne è distesa su un bel tappeto e sorride con malizia. Anche le sue incredibili gambe sono in bella mostra. I suoi scatti sono sempre esplosivi: se qualche settimana fa la sexy influencer puntava sui bikini, da qualche giorno sta mandando il web in tilt con completini intimi da sogno.

Il post ha raccolto 25mila cuoricini in poche ore. “Vi piace il mio nuovo completo?“, ha chiesto nella didascalia. I fan stanno ovviamente commentando con enfasi ed entusiasmo, utilizzando parole di apprezzamento ed emoticon eloquenti. La nativa di Biella ha anche sponsorizzato l’intimo, invitando le sue fan ad inserire alcuni codici per avere sconti su completini sexy.

La Pacela, nella giornata di ieri, ha postato uno scatto in cui indossa lingerie sexy con didietro da urlo in primissimo piano.