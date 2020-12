Federica Pacela: sguardo seducente e lingerie in pizzo, tutto fuori – FOTO

Federica Pacela è una bomba sexy: il suo lato B in primo piano infuoca il social. La lingerie in pizzo non lascia spazio all’immaginazione.

Quasi 20 mila like per l’ultimo post condiviso poche ore fa da Federica Pacela, la mora influencer che con le sue curve pericolose manda nel panico il web. Di spalle, seduta sulle scale indossando semplicemente della lingerie sexy: per l’esattezza un body nero in pizzo con trasparenze che mettono in risalto il lato B perfetto: sodo e tondeggiante. Federica pur essendo di spalle si gira e lancia uno sguardo seducente all’autore della foto. Capelli sciolti che le si poggiano sulle spalle ed un make-up assolutamente abbinato alla sua pelle nonché alla lingerie che indossa per l’occasione. Uno smokey eyes e labbra colorate sulle tonalità nude per non creare contrasto con gli occhi, espressivi e sensualissimi.

Federica Pacela anticipa alcuni dettagli sul suo sexy calendario

Appare imbarazzata Federica Pacela quando tra le numerose domande rivolte alla bellissima influencer le viene chiesto se sono previsti topless nel suo prossimo calendario 2021. “La Pacela le esce….la prima gioia del 2021″ la risposta che tutti speravano. Il calendario si prevede già un successo. Alla Pacela chiedono anche se sarà possibile avere il formato cartaceo, la risposta è affermativa nel senso che ci saranno 100 copie cartacee dove sarà possibile anche scaricare – tramite appunto download – il video del backstage di questo ultimo progetto.

Un calendario hot, un’occasione per ammirare la bellezza di Federica dove avverte sarà svestitissima…rispondendo alla domanda Calendario, nuda o vestita? Con queste risposte, sicuramente saranno tutti in fila per acquistarlo!!