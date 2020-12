Samantha De Grenet, il sorriso per un abbraccio d’amore speciale – FOTO

Samantha De Grenet si scioglie in un abbraccio tenero e carico di dolcezza, amore per un affetto speciale per lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samantha de Grenet (@samanthadegrenet)

50 anni e non sentirli minimamente. Samantha De Grenet ancora oggi fa impazzire con la sua bellezza e il suo fascino, intramontabili. L’attrice, ex modella e personaggio televisivo è da circa un trentennio una presenza fissa del piccolo schermo e non solo, ma sembra bella come il primo giorno. Su Instagram è molto attiva e molto seguita e pare aver riscoperto una seconda giovinezza. E i filtri non c’entrano, anzi. Un’icona della sensualità all’italiana che non smette di far sognare gli italiani.

Samantha De Grenet, un amico speciale nella foto: la dolcezza che scioglie il cuore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samantha de Grenet (@samanthadegrenet)

Sul suo profilo, non trasmette solo il suo fascino ma anche le sue passioni e la sua vita privata e più intima. Uno degli aspetti che la caratterizzano è la grande passione per gli animali e in particolare per i cani. Più volte, abbiamo visto protagonisti degli scatti degli adorabili quattro zampe, un affetto spontaneo per lei che non può proprio resistere e che li ricolma d’amore, ricambiata, sciogliendo il suo cuore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samantha de Grenet (@samanthadegrenet)

Il dolce sorriso con cui abbraccia un cucciolo di husky non può lasciare indifferenti. Un momento di tenerezza che colpisce e che viene molto apprezzato dai fan di Samantha.