Gigi D’Alessio ricorda Maradona con un aneddoto su una canzone

Attraverso i social Gigi D’Alessio ha raccontato un bellissimo ricordo che ha con il grande calciatore Maradona, venuto a mancare qualche settima fa. Gigi racconta che la sua canzone “Si turnasse a nascere”, scritta 7 anni fa la fece sentire a Maradona che gli chiese “come hai fatto a scrivere la mia storia?”. Gigi rispose che non era la sua storia ma quella di tutti coloro che hanno successo e poi non riescono più a distinguere le cose vere da quelle che non lo sono.

Gigi D’Alessio e Maradona hanno girato il videoclip di “Si turnasse a nascere” insieme a Dubai

D’Alessio dopo aver fatto ascoltare la sua canzone a Maradona, il calciatore ha chiesto di poter essere il protagonista del videoclip. Gigi racconta dunque che sono volati a Dubai per girare il video insieme. Il video dunque ripercorre la vita di Maradona sin da piccolo e termina con Diego che cammina sulla spiaggia e poi Gigi lo raggiunge. I due sono stati ospiti in un programma 6 anni fa dopo che è uscita la canzone, e hanno mandato in onda il video.

Durante il video Maradona si è commosso e ha alla fine abbracciato il suo amico Gigi. Tra i due c’era una forte amicizia, D’Alessio nel giorno della scomparsa di Maradona ha fatto un’altra dedica all’amico. Ha pubblicato una loro foto insieme e ha scritto nella didascalia queste parole all’amico:”Ancora non riesco a crederci..Sei stato il più grande di tutti. Quello che hai significato per Napoli, per tutti noi, non si può spiegare, e rimarrà per sempre. Ho avuto il privilegio di esserti amico, ed è una cosa che non dimenticherò mai. Maradona è leggenda, Maradona è per sempre. Viva Maradona!”. Una dedica bellissima a un grande amico che è andato via troppo presto.

I due si sono visti la prima volta al ristorante Rosolino e sono subito diventati amici, a Maradona piaceva cantare e Gigi lo accompagnava al pianoforte. D’Alessio parla del rapporto con Diego come di un’amicizia vera, cantavano sempre insieme e li legava l’amore per Napoli.

Erano molto amici, di ricordi ne ha tanti Gigi anche di prima che diventasse famoso quando ancora non cantava. Lo aveva sentito nel giorno del suo compleanno e stava bene, poi lo hanno ricoverato e sembrava essersela cavata e poi la batosta, ne parla così Gigi, sbigottito e senza parole. Il prossimo live lo dedicherà a lui.