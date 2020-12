Ginevra Pisani, chi è l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, Ginevra Francesca Pisani, oggi con un ruolo televisivo di prestigio: biografia e carriera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginevra Pisani (@ginevra_pisani)

Era un volto noto del mondo delle corteggiatrici e dei tronisti. L’icona di questo personaggio, Ginevra Francesca Pisani, per gli amici “Ginevra” ha conquistato il pubblico con il suo irripetibile fascino e sex appeal.

L’apice di una carriera ricca di successi è arrivato prorpio sotto gli insegnamenti dei dating show di Maria De Filippi. Si parla di un passato in “Uomini e Donne” per lei. Siamo nel lontano 2016/2017, dove la soubrette della Mediaset affina le qualità di modella e si mette in mostra con una bellezza “colossale”.

Durante l’edizione di Uomini e Donne si innammora e fidanza con Claudio D’Angelo, ma molti attribuiscono la loro relazione ad un ripiego di lui, essendo l’ultima rimasta. Nonostante ciò intavolano una relazione d’amore che ha fatto invidia a quasi tutti i fans del programma

Ginevra Francesca Pisani, età e carriera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginevra Pisani (@ginevra_pisani)

La supermodella di Canale 5, Ginevra Pisani è una celebre icona, passata sotto le “spoglie” dell’insegnante Maria De Filippi, in “Uomini e Donne”. La soubrette della tv nasce nel 1998 a Napoli e spicca con la sua stazza e considerevole altezza, oltre che con una bellezza sublime.

Ultimamente ha molto seguito su Instagram, dove vanta più di 330 mila follower. La sua carriera è ricca di successi ma il motto della vita “Le cose più belle devono ancora accadere” sarà un monito per il resto dei suoi giorni. Si ritrova al suo fianco di Claudio D’Angelo, ex tronista dell’edizione del dating show, al quale ha partecipato anche lei. Grazie alla “vetrina” del corteggiamento si ritaglia un ruolo ben preciso nel mondo della cinematografia con la pellicola “Loro 2”, del regista Paolo Sorrentino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginevra Pisani (@ginevra_pisani)

Oggi invece, l’ex tronista della scuola “De Filippi” è una delle maestre di Flavio Insinna del quiz show “L’Eredità”, tutti i giorni in onda su Rai 1. La sua vita privata è segnata da numerosi scatti in “seno” al suo incredibile fascino. Lo stesso di cui ha goduto a 360 gradi, Sir Claudio D’Angelo e con il quale nelle ultime settimane sono nati screzi e incompresioni che hanno portato i due ad un definitivo (?) allontanamento