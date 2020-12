Meghan Markle contro Regina Elisabetta: l’ennesimo sgarbo dei Sussex

Meghan Markle contro la Regina Elisabetta: i Sussex infrangono il protocollo. I media inglesi riportano la notizia, scopriamo cosa è successo

I Sussex tornano a sfidare la Regina Elisabetta e questa volta lo fanno attraverso l’istituzione di premi in concorrenza con le antiche onorificenze delle Honours list della regina. Uno smacco per la padrona d’Inghilterra, ma ormai Meghan Markle e il principe Harry vivono lontani dal palazzo e si sentono liberi di comportarsi come meglio credono. La loro è un’iniziativa del tutto nuova che si avvicina solo un po’ alla tradizionale onorificenza reale.

Meghan Markle contro la Regina: cosa succederà?

Se per molti questo evento può sembrare del tutto superficiale, non è così per la Regina Elisabetta che vede infrangere da parte del nipote uno dei protocolli reali istituiti nel corso della sua vita. Ma il principe Harry e sua moglie Meghan non sembrano preoccuparsi delle conseguenze della loro scelta e portano avanti il loro progetto. Secondo quanto riporta The Sun, la nuova iniziativa consiste nella premiazione di players di spicco in particolari ambiti come il Servizio di beneficenza, istruzione, scienza e responsabilizzazione dei giovani. La fondazione Archewell di Duke and Duchess gestirà autonomamente il programma e secondo quanto riportato dal DailyMail, l’organizzazione sarebbe in fase di ultimazione.

Le storiche onorificenze reali

Tra le onorificenze storiche più discusse della corte elisabettiana si ricordano quelle di Dame e cavalieri, quella di Member of the Order of the British Empire assegnata a coloro che abbiano fornito importanti contributi alla comunità essendo fonte di ispirazione per gli altri. Negli ultimi tempi tali eventi sono stati fonti di discussione poiché accusate di custodire in sé ancora un anacronistico retaggio coloniale.

Alcuni personaggi in passato hanno rifiutato il premio, tra questi ricordiamo nomi celebri come Danny Boyle, Jon Snow e Stephen Hawking.