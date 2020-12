Chiara Carcano, tramonto e tanta sensualità: che gambe ragazzi-FOTO

L’influencer Chiara Carcano condivide una foto a picco sul mare, che belle gambe appare super sexy al tramonto

Bellissima foto della Carcano su una barca a largo in mezzo al mare con un tramonto dietro incantevole. L’influencer è sempre più bella e divertente con il suo gruppo di amiche e il loro programma “Così fan tutte”, fanno davvero divertire tutti. La Carcano è un influencer un pò diversa dalle altre, non è particolarmente attenta ad apparire sempre impeccabile, scherza sulle sue imperfezioni e i suoi difetti e questo piace molto.

Chiara Carcano un’influencer normale che fa dei suoi difetti dei pregi

La Carcano è tra le influencer più simpatiche che ci siano, infatti punta proprio su quello, sul suo profilo Instagram si vedono tante foto ma anche tanti video divertenti anche con le sue amiche del cuore. Alcuni sono davvero esilaranti, sa davvero come intrattenere il popolo del web. Non è la classica influencer esperta di moda e che deve apparire sempre impeccabile, lei si mostra nella sua normalità come è davvero e quindi non perfetta. Il suo atteggiamento è molto positivo e motiva tantissime ragazze ad avere più carattere e a prendere decisioni.

Molte giovani si rivolgono a lei per consigli su relazioni, lei ha sempre una parola per tutte e da consigli da vera donna alfa. Sprona le ragazze a trovare il coraggio di essere se stesse e ad amarsi di più, senza per forza pensare ad un uomo. Lei che è single da tempo ne sa qualcosa, non è certo facile trovare l’uomo giusto con la quale impegnarsi. Difficile ancora di più se ci si concentra sulla propria carriera e si ha anche successo, come nel suo caso.

Infatti la giovane è una conduttrice promettente, lavora per Rai sport recentemente era in diretta per la Coppa del mondo. Ha anche fatto per qualche tempo la postina di C’è posta per te. E sicuramente vuole continuare su questa strada, lavorare in televisione. Le carte in regola le ha non resta che aspettare di vederla da qualche parte.