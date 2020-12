X Factor, la sorpresa preparata dai giudici per la finale

Quasi tutto pronto per la finale di X Factor che si terrà questa sera: dopo aver annunciato assegnazioni e ospiti ora arriva una sorpresa da parte dei giudici

Si concluderà questa sera la quattordicesima edizione di X Factor che decreterà vincitore uno tra Blind, Casadilego, N.A.I.P e i Little Pieces of Marmelade. Sarà una serata all’insegna della musica e delle emozioni, verrà suddivisa in tre manche e vedrà salire sul palco anche alcuni ospiti. Ritornerà la vincitrice dello scorso anno, Sofia Tornambene, e i Negramaro si esibiranno insieme a Madame nel loro brano “Non è vero niente“. Annunciate anche le assegnazioni, compresi i duetti che gli artisti eseguiranno insieme ai giudici. A proposito di quest’ultimi in arrivo anche un’altra sorpresa.

I giudici scendono in campo nella finale di X Factor

Emma Marrone, Mika, Hell Raton e Manuel Agnelli accompagneranno i loro talenti nella prima manche dei duetti come è stato già precedentemente annunciato. Per il pubblico è prevista però un’altra sorpresa e saranno proprio i quattro giudici i protagonisti. Tutti e quattro saliranno sul palco individualmente per regalare agli spettatori delle performance da non perdere. Manuel Agnelli sarà presente con gli Afterhours mentre Hell Raton si affiancherà a Slait, Mara Sattei e Lazza. Emma e Mika presenteranno invece singolarmente due dei loro brani.

Nella puntata finale la musica prenderà il sopravvento e accompagnerà i finalisti nella scalata alla vittoria. A condurre ci sarà ancora una volta Alessandro Cattelan, tornato in pista dopo essere stato costretto a prendersi una pausa a causa del Covid.

Non solo i talenti ma anche i giudici si mostrano emozionati all’idea di concludere anche quest’esperienza, durata svariati mesi. Nonostante le difficoltà organizzative legate alle restrizioni sanitarie X Factor è riuscito nell’impresa e ha portato a termine un’intensa edizione.

L’appuntamento con la finalissima è per questa sera su Sky Uno e in streaming su Now TV alle ore 21:15 quando si scoprirà chi si porterà a casa la vittoria.