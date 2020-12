Arisa si sbilancia: “Qui mi sento più a mio agio, mi sento più vera”

La cantante Arisa dopo un mese dal lancio come insegnante nella trasmissione Amici, si sbilancia e confessa di preferirla a X Factor

Arisa ha finalmente avuto la sua rivincita. Dopo essere stata scartata per ben due volte dai provini di “Amici”, Arisa finalmente riesce a conquistare la fiducia del casting ed entrare a far parte della grande famiglia del programma direttamente dalla porta principale come insegnante di canto.

Dopo un mese dall’inizio della trasmissione, è stata intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni per sapere le sue prime impressioni sul talent di successo. Non si è mai risparmiata nel dire che è sua intenzione aiutare i ragazzi a crescere e migliorare, vuole diventare un ottimo insegnamento per loro per poter trovare la strada che cercano.

La ex giudice di “X Factor” quindi si sbilancia: “Posso dire che qui con Maria mi sento più a mio agio, mi sento più vera. Non mi sento mai in difficoltà e se ho un problema sento di poterlo affrontare”, ha rivelato la cantante. Quindi per lei l’ambiente talent di Canale 5 è molto familiare rispetto quello sulle reti Sky, vedremo se il suo punto di vista cambierà o resterà immutato nei prossimi mesi.

