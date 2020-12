Claudia Capellini, fidanzata di Giorgio Panariello: la somiglianza è incredibile

Parliamo di Claudia Maria Capellini, la fidanzata di Giorgio Panariello. I fan hanno notato la somiglianza con un’altra showgirl

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIORGIO PANARIELLO (@giorgiopanarielloreal)

Il comico è conduttore Giorgio Panariello è uscito nelle librerie lo scorso 3 dicembre con il suo libro “Io sono mio fratello”, edito da Mondadori e subito plauso di ottime vendite nelle librerie. Nel libro parla del rapporto con il fratello morto a 50 anni nel 2011 e affidato piccolissimo ad un orfanotrofio perché in genitori non potevano permettersi di mantenerlo.

Per molti anni si è ritenuto responsabile della sua scomparsa e del non essergli stato accanto come avrebbe meritato. La pubblicazione è una sorta di rivalsa, un raccontarsi a cuore aperto per spiegare la sua verità.

Oggi Giorgio è felicemente fidanzato con una giovanissima modella, Claudia Maria Capellini, con cui solo qualche settimana fa lo avevamo visto in giro per Milano intento a fare shopping. Un amore nato da soli 3 anni, ma che rende felice il comico toscano.

La somiglianza di Claudia Capellini con Belen Rodriguez è disarmante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Maria Capellini (@claudiacapellini)

Classe 1985, Claudia è di origini cremasche ma vive a Milano ormai da diversi anni trasferita per lavoro e studio, infatti è modella e Pr di successo. La bellezza di Claudia Maria è sotto gli occhi di tutti per la sua unione con Panariello e dalle sue foto Instagram in tanti hanno notato una somiglianza con una delle showgirl più amate dal pubblico televisivo. Parliamo di Belen Rodriguez, la somiglianza di Claudia con la conduttrice di “Tu Si Que Vales” è notevole.

Stesso sguardo sensuale e capelli mori, fisico statuario e bel portamento. Ben 15 anni di differenza tra Claudia e Giorgio, i due si sono conosciuti in occasione di una cena tra amici e da quel momento non si sono più separati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Maria Capellini (@claudiacapellini)

Giorgio ha confessato: “Stiamo bene insieme. Spesso si dice ‘alti e bassi’, invece fino a questo momento, fortunatamente, abbiamo avuto solo alti, anche perché lei è più alta e già il fatto che lei sia più alta mi dà il senso dell’alto. Se è famiglia? Possiamo dire di sì, è famiglia, sono proprio contento, sto bene, sto molto bene, e sono contento”.