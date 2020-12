Alessia Marcuzzi e tutte le sue paure, la confessione

La conduttrice de Le Iene Alessia Marcuzzi in un’intervista a Grazia ha fatto sapere che sembra invincibile ma ha paura del tempo che passa

La bravissima conduttrice Mediaset Alessia Marcuzzi si è confessata al settimanale Grazia ed ha rivelato che in tv “sembra invincibile, ma in realtà è piena di fragilità”. La padrona di casa de Le Iene ed ex presentatrice dell’Isola dei famosi e Temptation Island, ha paura del tempo che passa e spiega che è in terapia per questo.

Ha infatti dichiarato a cuore aperto: “Sento tantissimo il tempo che passa, sono piena di fragilità, è un’età complicata avvicinarsi ai 50 anni. So di essere fortunata, sia chiaro, dico che è difficile a livello interiore. Lo so, non sembra: quando ti vedono in televisione sembri invincibile. La ricetta è fregarsene”.

Alessia ha parlato anche del suo essersi affiancata ad una psicoterapeuta, argomento spesso taciuto da molti per paura di essere giudicati: “Io da un anno ho pensato che potesse essermi utile un confronto con la psicoterapia, e come mi piace”.

Alessia Marcuzzi, “Dell’amore mi piace la fiamma e cerco di tenerla viva”

L’8 dicembre Alessia ha calcato ancora il bancone de Le Iene, dopo le settimane costretta al ritiro a causa della positività al Covid, la conduttrice è tornata in splendida forma dando prova di essere icona di bellezza e di stile, persona passionale ed energica.

In merito all’amore, sempre intervistata da Grazia, ha spiegato: “Anche l’amore fa paura. Lo vivo molto acceso. A me dell’amore piace la fiamma e questa cerco di tenerla viva… è un impegno lo so, sembra quasi una richiesta. Io non sono aggressiva, è il contrario: io sono romantica. La passione in amore è segno di grande romanticismo. Da oggi in poi saprò come definirmi”. Fa una puntualizzazione però anche sul concetto di libertà e di essere sufficienti a noi stesse:

“Siamo libere di fare tutto, di vestirci come ci pare, di coprirci di svestirci, di essere ammiccanti, di non esserlo. Noi dobbiamo essere come vogliamo. Tutte le scelte che ho compiuto le ho potute fare proprio perché erano scelte, ovvero avevo uno spazio di libertà in cui scegliere, e questo spazio sostanzialmente è la mia indipendenza”, ha raccontato a Grazia.