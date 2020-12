Mercedesz e Eva Henger in coro, nel giorno più doloroso: “Ci manchi”

Eva Henger e la figlia Mercedesz si riavvicinano improvvisamente, nel ricordo di una persona davvero speciale, che non c’è più

Hanno “battibeccato” a lungo, sui social network, via telefono, ma al termine di tutto non sono riuscite ad arrivare ad un compromesso di serenità. Il legame madre-figlia per Eva e Mercedesz Henger ormai è un “matrimonio” che non s’ha più da farsi.

Inutili i tentativi di riappacificazione della madre che ha cercato di ricucire quantomeno in parte il rapporto con Mercedesz, senza riuscirvi. La figlia non ha voluto più saperne nulla, dopo i comportamenti fuori dalla norma dell’attrice, che ancora tuttora non riesce ad accettare che la figlia stia accanto ad un ragazzo, quale Lucas Peracchi, che la violenti.

Dopo svariati tentativi, entrambe sembrano aver riposto le parole nel cassetto e dato “sfogo” alle rivendicazioni, attraverso scatti attraenti e poco composti. Anche se nelle ultime ore, i fan possono sperare in un clamoroso riavvicinamento…

Eva e Mercedesz Henger unite….da un dolore immenso

L’attrice procace ed ex modella ungherese, Eva Henger ha pubblicato una foto su Instagram, replicata poi dalla figlia Mercedesz. Questa volta al centro della loro attenzione non ci sono le “classiche” foto attraenti, che tanto fanno piacere ai loro fans.

Oggi cade il giorno dell’anniversario della scomparsa di papà-marito Riccardo Schicchi. L’uomo ha rappresentato tutto all’interno della famiglia Henger. Se per la moglie Eva era un punto di riferimento assoluto con tutta la sua generosità e l’amore di un uomo tanto tenero quanto romantico, per Mercedesz rappresentava tutto.

Pur non essendo il padre biologico, per la “stellina” del web era come se lo fosse. Riccardo ha salutato moglie e figlia 8 anni fa, ma ancora oggi risuona in maniera “struggente” la mancanza di un punto di riferimento che magari non avrebbe mai permesso di snaturare i rapporti mamma e figlia.

Toccanti i messaggi di entrambe le “donne” di Schicchi che hanno voluto ricordare il loro uomo con una foto scattata in “dolce” compagnia, nel lontano passato. “Oggi fanno otto che non ci sei più, Ci manchi caro orso!” – questa la dedica della moglie Eva che sottolinea la generosità e l’unione della famiglia, comprendendo anche la figlia.

Quest’ultima invece elogia la figura del padre, un grandissimo punto di riferimento con una dedica pittosto “solitaria”, che mette in risalto solo il “suo” impareggiabile legame paterno. Accompagnato da un ritratto del passato di quando Mercedesz era bambina, seduta felice sulle gambe del padre: “L’anniversaio del giorno più brutto della mia vita. Ma questa foto goffa e imbarazzante miscalda il cuore. Manchi papà R.”