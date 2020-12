Todaro, niente Isoardi: da l’Eredità spunta un nuovo amore

Raimondo Todaro pizzicato con quella che potrebbe essere la sua fidanzata e non è la presentatrice di Rai 1, scopriamo di chi si tratta

Tutti lo volevano in love con la sua ballerina famosa e invece Raimondo Todaro ha stupito tutti. Uno dei grandi protagonisti di Ballando con le Stelle, il ballerino professionista per diverso tempo ha alimentato il gossip di un possibile amore con Elisa Isoardi, ex di Matteo Salvini e sua ballerina nel programma di Rai 1 di Milly Carlucci. Ma oggi l’idillio si rompe.

C’è da dire che tra loro il feeling c’era, e quando il ballerino è stato operato la presentatrice si è mostrata visibilmente preoccupata. Ma per chi li vedeva già insieme e aspettava un bacio un nulla di fatto.

Raimondo Todaro è stato pizzicato dal settimanale “Chi” di Alfonso Signorini con un’altra. I loro atteggiamenti non mentono ed è evidente che tra loro c’è del tenero. Di chi si tratta? Di Sara Arfaoui, modella nota al pubblico del piccolo schermo come la professoressa dell’Eredità.

Todaro e la sua fidanzata, chi è Sara Arfaoui

Un post condiviso da Sara Arfaoui 🌙 (@sarabenamira)

Raimondo Todaro è sulla cresta del gossip. Il bel ballerino professionista di Ballando con le Stelle ha spiazzato tutti. O meglio lo hanno fatto le foto di “Chi” che lo hanno beccato insieme ad una ragazza in atteggiamenti amorosi. Ed il bello è che non si tratta di Elisa Isoardi, colei che tutti davano come sua possibile prossima fidanzata.

La fortuna è invece Sara Arfaoui, modella e professoressa dell’Eredità. L’abbiamo conosciuta grazie al quiz di Rai 1, bella e molto giovane. Ha 25 anni ed è nata a Nizza da genitori tunisini.

Il suo fisico è da invidia e colpisce il suo volto con i suoi grandi occhi azzurri che si “scontrano” con i capelli mori. Molto attiva sui social, Sara ha un profilo che vanta oltre 75mila follower su Instagram.

Un post condiviso da Sara Arfaoui 🌙 (@sarabenamira)

“Da bambina ero una spilungona dal viso stretto con labbra carnose, frutto delle mie origini tunisine, e dalle gambe secche secche – ha raccontato la giovane ad Ok Salute – E tanto bastava perché gli altri miei coetanei mi percepissero come ‘diversa’ e mi bullizzassero”.