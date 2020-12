Arisa scartata due volte da “Amici”: “Oggi la mia rivincita”

La celebre cantante Arisa ha rispolverato il suo passato ad “Amici”: “Al tempo fui scartata per ben due volte. Ora mi riprendo tutto”

Una delle novità dell’edizione di “Amici 2020” è senz’altro il ruolo dell’ex concorrente del programma di Maria De Filippi, Arisa. Il talent show continua a regalare emozioni a iosa, mentre la conduttrice, che ormai è di casa in questi “mondi” televisivi cerca sempre di raccogliere quanto di buono insegnato nel passato, per fare del presente un’ottima fucina di talenti.

Ecco perchè dopo aver tentato a più riprese di tenere a bada lo spirito battagliero di Emma Marrone, al termine delle corsa ha bussato alla porta della cantante, ex concorrente di Amici. Prima di mettere in gioco le sue qualità da predestinata del mestiere, Arisa ha tentato di superare per ben due volte i provini del programma.

La prima era a 16 anni, quando prese parte al casting del palinsesto “talentuoso” della Mediaset, anche se lei afferma senza problemi che non era ancora matura per affrontare questo tipo di esperienza. La seconda volta, l’anno successivo, quando spiccò con i suoi capelli rosa e “angelici”

Arisa e la rivincita ad “Amici”: Maria De Filippi le affida un nuovo ruolo

Dopo essere stata scartata per ben due volte dai provini, Arisa finalmente riesce a conquistare la fiducia del casting ed entrare a far parte della grande “famiglia” di Maria De Filippi. Con la moglie di Maurizio Costanzo, i rapporti sono stati sempre idilliaci e all’indomani del successo sullo schermo della Mediaset, le ha affidato un ruolo importante.

Si tratta dell’ennesima dimostrazione che per Maria, tutti i talenti che nascono sotto i suoi insegnamenti rivelano un domani, qualcosa di speciale. Medesima sorte per Arisa, che ha accettato ben volentieri il ruolo di docente di canto per i ragazzi che verranno.

La mansione che le ha affidato Maria De Filippi ha un sapore speciale, quasi commovente per Arisa, che arriva a questa nuova esperienza con un “pizzico” di preparazione in più. Il tutto grazie proprio ai trascorsi da giudice di “X Factor 2016”, nel quale programma gli era già stata affidata la speciale guida per la selezione dei concorrenti