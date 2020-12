La Finale di X Factor: la divisione delle manche, le assegnazioni e gli ospiti

Alla vigilia della finale di X Factor ecco come si svolgerà la serata: dalla divisione delle manche alle assegnazioni e gli ospiti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da X Factor Italia (@xfactoritalia)

È quasi tutto pronto, a quasi ventiquattro ore dalla finale di X Factor insorgono gli ultimi preparativi e le ultime prove prima di salire sul palco. Verrà decretato il vincitore di questa edizione al termine di una serata ricca di musica ed emozioni. Non mancheranno gli ospiti che animeranno la serata: ci sarà il gradito ritorno della giovane Madame, che nella semifinale ha duettato con Blind, e della vincitrice dello scorso anno Sofia Tornabene. Infine saliranno sul palco i Negramaro, per presentare il loro nuovo album “Contatto” uscito lo scorso mese.

LEGGI ANCHE -> Sanremo 2021: i nomi dei papabili cantanti in gara, da Bertè a Fedez

Le assegnazioni per la finale di X Factor

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da X Factor Italia (@xfactoritalia)

Tutti i giudici hanno avuto la possibilità di avere uno dei loro talenti in finale. A giocarsi la vittoria saranno infatti Blind, della categoria Under Uomini di Emma, Casadilego della categoria Under Donne di Hell Raton, N.A.I.P della categoria Over di Mika e infine i Little Pieces of Marmelade per i Gruppi di Manuel Agnelli.

LEGGI ANCHE -> Francesco Facchinetti, rivelazione in pubblico: “Voglio essere come lui”

La finale sarà suddivisa in tre manche e ad aprire la serata saranno i duetti che vedranno salire sul palco anche i quattro giudici. Emma Marrone e Blind si cimenteranno nella cover de “La fine” mentre Casadilego e Hell Raton duetteranno sul brano di Eminem “Stan“. Manuel Agnelli affiancherà i Little Pieces of Marmelade nella sua “Veleno” e infine Mika eseguirà con N.A.I.P il suo brano “Lollipop“.

La seconda manche vedrà i talenti ripercorrere il loro percorso all’interno del programma e presentare un “Best Of” delle loro esibizioni. I Little Pieces of Marmelade eseguiranno un medley di “I Am the Walrus” (Beatles), “Bullet with Butterfly Wings” (Smashing Pumpkins) e “Gimme All Your Love” (Alabama Shakes). Blind invece si esibirà con “Bambino” e “Per me è importante” seguito da “Cicatrici” e “Affari tuoi”. Per N.A.I.P sarà tempo di portare sul palco “Attenti al Loop”, “Amandoti” (CCCP) e “Partecipo”. Infine Casadilego con le cover di “Kitchen Sink” (Twenty One Pilots), “xanny” (Billie Eilish) e “A Case of You” (Joni Mitchell).

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da X Factor Italia (@xfactoritalia)

L’ultima manche che decreterà ufficialmente il vincitore o la vincitrice sarà invece dedicata agli inediti degli artisti in gara. Quindi Blind porterà “Cuore Nero“, i Little Pieces of Marmelade “One Cup Of Happiness“, N.A.I.P “Oh Oh Oh” e Casadilego “Vittoria“.