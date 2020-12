Chiofalo attacca una sua ex: “Una ladra senza fissa dimora”

Francesco Chiofalo torna ad attaccare Selvaggia Roma, una delle sue ex e ora concorrente del Grande Fratello. Ecco cosa ha rivelato

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello, torna a parlare Francesco Chiofalo l’ex fidanzato di Selvaggia Roma, una delle concorrenti del programma. La donna è entrata da poco nella casa più spiata d’Italia ma già sta facendo parlare molto di sé. Infatti nell’appuntamento del lunedì sera, Alfonso Signorini l’ha resa protagonista e le ha fatto raccontare la storia sul rapporto con il padre. L’influencer ha dichiarato di non aver più nessun legame con la figura paterna e che ha tentato il suicidio a causa sua.

Chiofalo: cosa ha rivelato su Selvaggia?

Francesco Chiofalo ha attaccato la sua ex fidanzata durante un ask instagram. Il personal trainer romano ha assicurato che quanto raccontato dalla web influencer sul padre è del tutto infondato. Secondo la testimonianza di Chiofalo l’uomo non ha mai abbandonato la figlia. La storia della concorrente è quella di una separazione famigliare normale, come capita a tante altre persone al giorno d’oggi, senza alcun dramma o trauma. “Il padre di Selvaggia è una persona molto premurosa, figuratevi che quando io mi fidanzai con Selvaggia – spiega ai followers – lui mi volle conoscere e mi invitò a cena, e questo non mi risulta essere il comportamento di un padre che abbandona la figlia”.

Il personal trainer ah aggiunto che la storia del tentato suicidio è stata del tutto inventata dall’influencer. Ed ha aggiunto che lo ha detto solo per impietosire il pubblico e avere così maggiori chance all’interno del programma. Inoltre Selvaggia non ha mai avuto problemi economici. Chiofalo la conosce molto bene, i due sono stati insieme cinque anni.