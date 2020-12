X Factor: accusa grave dopo l’eliminazione: “Sparati”

Accusa pesante a X Factor: un rapper ospite del programma è stato vittima di minacce da parte di haters, scopriamo cosa è successo

Uno dei programmi più amati degli italiani sta giungendo al termine, tra alti e bassi anche quest’anno X Factor è riuscito a fare emozionare i telespettatori. Tra i concorrenti dell’edizione 2020 sono usciti molti talenti, tra questi Blind, Casa di Lego, Mydrama. La giovane cantante però è stata eliminata e dopo l’accaduto, su Instagram è successo il finimondo.

X Factor: qual è l’accusa contro The Supreme?

La sfida tra Mydrama e Blind è stata vinta dal giovane cantante eliminando così l’alunna di Manuelito definitivamente da X Factor. Subito dopo l’accaduto, The Supreme un giovane rapper di diciannove anni famoso in tutta Italia, ha voluto esprimere il proprio parere sui social. Non sono mancati attacchi da parte degli haters che hanno augurato la morte al ragazzo e gli hanno rivolta gravi accuse. “Sparati adesso che è passato dai – scrive uno – fai solo un favore al mondo”. Il rapper non ha dicerto lasciato perdere ed ha pubblicato un’altra storia in cui si difende così: “Dovete regolarvi – sottolinea – mi fate venire la nausea per una cazzata del genere”.

Lasciando il brutto episodio alle spalle, il pubblico non vede l’ora di scoprire chi sarà il vincitore. In gara sono rimasti N.A.I.P, Blind, Casadilego e Little Pieces of Marmalade. La prossima puntata sarà uno spettacolo sotto ogni punto di vista.