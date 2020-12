Neonato ritrovato morto nella culla: il secondo caso in sole 24 ore

Un bambino di soli 5 mesi è stato ritrovato senza vita nella sua culla dai genitori a Casarano, comune in provincia di Lecce.

Dramma a Casarano, in provincia di Lecce, dove nella giornata di ieri un bambino di soli 5 mesi è stato ritrovato senza vita nella sua culla. A trovare esanime il bimbo, i suoi genitori che hanno immediatamente lanciato l’allarme contattando i soccorsi. Presso l’abitazione sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato d’urgenza il piccolo in ospedale, dove purtroppo i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. Sull’accaduto è stato aperto un fascicolo d’indagine per risalire alle cause del decesso.

Nella mattinata di ieri, martedì 8 dicembre, un bambino di soli 5 mesi è morto a Casarano, comune in provincia di Lecce. A fare la drammatica scoperta, i genitori del piccolo che lo hanno ritrovato esanime nella sua culla. Immediatamente la coppia ha lanciato l’allarme contattando i soccorsi. Presso l’abitazione, riporta la stampa locale e la redazione di Leggo, sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno preso in cura il bimbo e lo hanno trasportato in ambulanza presso l’ospedale di Casarano. Qui i medici non hanno potuto far nulla per il piccolo di cui è stato possibile solo constatarne il decesso.

Intervenuti sul posto anche i carabinieri della stazione del comune del leccese che hanno provveduto ai primi accertamenti. Sul caso, come atto dovuto in casi come questo, è stato aperto un fascicolo d’inchiesta dalla Procura della Repubblica per appurare le cause del decesso del bambino.

La salma del piccolo è stata trasferito presso l’obitorio dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove verrà effettuata l’autopsia già stabilita dall’autorità giudiziaria.

Una tragedia simile si è verificata ieri anche in provincia di Ancona, a Monte San Vito, dove un bambino di due anni è stato ritrovato senza vita nell’abitazione dove viveva con la famiglia.