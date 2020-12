Tragedia nel giorno dell’Immacolata: bambino di 2 anni ritrovato morto

Un bambino di soli 2 anni è stato ritrovato morto nell’abitazione dove viveva con la famiglia a Monte San Vito, in provincia di Ancona.

Tragedia in provincia di Ancona, dove un bambino di 2 anni è stato ritrovato senza vita nell’abitazione, dove viveva con la famiglia. È accaduto questa mattina a Monte San Vito, in un appartamento del centro storico. Stando alle prime informazioni, a fare la drammatica scoperta sarebbe stata la madre del piccolo che lo ha ritrovato esanime nel suo lettino. Lanciato l’allarme, presso l’abitazione sono arrivati i soccorsi del 118, ma per il bimbo non c’è stato nulla da fare. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri giunti sul posto.

Ancona, tragedia nella mattinata: bambino di 2 anni ritrovato morto nel suo lettino, disposta l’autopsia

Una tragedia nel giorno dell’Immacolata ha scosso l’intera comunità di Monte San Vito, comune in provincia di Ancona. Questa mattina, martedì 8 dicembre, un bambino di soli 2 anni è stato ritrovato senza vita nel lettino dell’abitazione, sita nel centro storico del paese, dove viveva con la famiglia, la madre, un fratellino e una sorellina. Secondo quanto riporta la redazione de Il Resto del Carlino, a ritrovare il piccolo senza vita sarebbe stata la madre che ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono sopraggiunti in pochi minuti i sanitari del 118, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Il personale medico ha potuto solo constatarne il decesso.

Intervenuti anche i carabinieri di Jesi ed i colleghi di Monte San Vito, che hanno effettuato gli accertamenti del caso ed hanno avviato le indagini per risalire alle cause del decesso che potrebbe essere sopraggiunto per cause naturali. Utile in tal senso potrà essere l’autopsia sulla salma del bimbo che, come riferisce Il Resto del Carlino, è stata già disposta dall’autorità giudiziaria.

Il Comune di Monte San Vito, in segno di lutto, ha deciso di rinviare a domani le iniziative previste per oggi, Giorno dell’Immacolata.