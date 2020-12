Accoltellato in centro città, perde la vita giovane 26enne. Il motivo è assurdo…

Ancona, in città una tragedia in pieno giorno: ucciso giovane 26enne accoltellato dall’ “amico” per motivi futili.

Una tragedia oggi si è consumata ad Ancona, in pieno giorno. Un diverbio tra due amici sfociato in una lite accesa che ha provocato una vittima, di cui ancora si sconoscono i dati anagrafici. L’assassino ha la stessa età del ragazzo ucciso, 26 anni e a quanto pare erano amici. Erano le 13:00 quando il giovane è morto dissanguato per strada – nei pressi di un condominio – a causa delle ferite inferte dall’assassino col coltello. L’arma del delitto è stata portata con sé dall’assassino che si è dileguato dopo aver accertato la morte del “rivale”. Dalle indagini delle Forze dell’Ordine sono emersi già alcuni dettagli sulla tragedia consumatasi oggi. Il fatto è avvenuto precisamente in via Maggini 118, dove i giovani si erano incontrati per un regolamento di conti. L’assassino accecato dall’odio verso l’altro, l’ha colpito più volte. Per la vittima non c’è stato nulla da fare. Uno scontro iniziato verbalmente fin quando non ha preso il coltello che aveva con sé e colpirlo più volte.

Accoltellato in città, il ruolo chiave dei testimoni

Un passante avrebbe assistito al fatto e tentato di sventare la tragedia ma la minaccia dell’assassino col coltello non gli ha consentito di intervenire prontamente. Due testimoni invece avrebbero visto il giovane darsi alla fuga, col coltello sanguinante in mano, ed allertato le forze dell’ordine che hanno rintracciato l’assassino e condotto in Caserma del Comando Provinciale dei Carabinieri per gli accertamenti del caso. Il giovane si trovava in zona, anche il coltello è stato ritrovato.

Nei confronti dell’assassino oltre l’invidia per una “questione di donne”, si starebbe seguendo un’altra pista ovvero la condizione psichica del giovane 26enne, dato che in passato sarebbe stato seguito da una comunità.