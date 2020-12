Camion uccide due fratellini di 4 e 6 anni: la tragedia in un campo da golf

Due fratellini, di 4 e 6 anni, sono stati travolti da un camion mentre stavano giocando in un campo da golf. La tragedia avviene sotto gli occhi dei genitori

Lo scorso sabato, nella località di Panama City Beach, in Florida, si è verifica una tragedia inspiegabile. Due fratellini, di 4 e 6 anni, sono stati investiti da un pickup mentre si trovavano in un campo da golf: erano lì per divertirsi assieme ai loro genitori.

Quella che doveva essere una vacanza si è trasformata in un vero e proprio incubo. Ancora sconosciuti i motivi per cui il conducente del veicolo abbia perso il controllo.

Per i due bambini non c’è stato nulla da fare.

Pickup investe due fratellini: avevano 4 e 6 anni, genitori sconvolti

I due fratellini si chiamavano Addie, di 6 anni, e Baylor, di 4. Assieme ai loro genitori Lauren e Matt, lo scorso sabato si trovavano nel Coconut Creek Family Fun Park di Panama City Beach. Una semplice vacanza in famiglia, che i piccoli stavano trascorrendo divertendosi ad imbucare palline.

La vita dei due fratelli è stata stroncata da un pickup, che è inspiegabilmente piombato nel campo da golf dalla strada. Il mezzoo ha letteralmente travolto i bambini, lasciando i genitori increduli ed impotenti di fronte al tutto. Il più grande, Addie, è deceduto sul colpo. La sorellina Baylor è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove si è spenta poco dopo.

Il veicolo era guidato da Scott Donaldson, il quale sembrerebbe aver perso il controllo del pickup. Tuttavia, gli inquirenti non sono ancora riusciti a ricostruire le dinamiche della vicenda. Al momento, si attendono ulteriori esami da parte delle forze di polizia per chiudere l’indagine.

“I pensieri e le preghiere degli agenti e dei cittadini sono con la famiglia che sta attraversando questo momento orribile“: queste le parole di Debbie Ward, il direttore delle comunicazioni di Panama City Beach. I due genitori, Lauren e Matt, sono ancora sotto choc per la perdita dei figli.