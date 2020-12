Scontro tra due auto all’incrocio: uomo muore a pochi metri da casa

Nella mattinata di ieri, un uomo di 82 anni è deceduto in un grave incidente stradale consumatosi ad un incrocio nella periferia di Imola.

Un uomo di 82 anni è deceduto nella giornata di ieri in un terribile schianto tra due auto, avvenuto ad Imola all’incrocio tra via Valverda e via Patarini. Stando ad una prima ricostruzione, l’auto sulla quale viaggiava la vittima sarebbe stata centrata da un’altra vettura condotta da un 42enne. Un impatto molto violento che ha fatto girare più volte i due veicoli sulla carreggiata. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco, purtroppo per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Leggi anche —> Investita in bici da un mezzo dei vigili del fuoco: muore una donna

Imola, scontro tra due auto all’incrocio: 82enne perde la vita a pochi metri da casa

Leggi anche —> Drammatico incidente: donna muore investita da un tram mentre attraversa la strada

Incidente stradale nella mattinata di ieri, mercoledì 9 dicembre, nella periferia di Imola, all’incrocio tra via Valverda e via Patarini. Nello schianto ha perso la vita un uomo di 82 anni, Luigi Berti, che era appena uscito da casa a bordo della sua auto, una Fiat Panda. Stando a quanto riferito dalla redazione de Il Resto del Carlino, la vittima si era fermata allo stop dell’incrocio per poi ripartire. In quel momento sopraggiungeva una Mercedes condotta da un uomo di 42 anni che non è riuscito ad evitare l’impatto. Uno scontro molto violento che ha fatto girare su sé stessi entrambi i veicoli coinvolti.

In pochi minuti, sul luogo dell’incidente, sono arrivati i vigili del fuoco ed i sanitari del 118. I pompieri hanno estratto l’82enne dall’abitacolo della Panda e lo hanno affidato al personale medico che non ha potuto far altro che constatare il decesso. Illeso, ma sotto choc, invece, il 42enne alla guida della Mercedes.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale che hanno provveduto ai rilievi di legge per ricostruire la dinamica dell’impatto ed accertare eventuali responsabilità.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Per consentire la rimessa in sicurezza ed i rilievi delle forze dell’ordine, durati un paio di ore, come riporta Il Resto del Carlino, il tratto stradale interessato è stato chiuso ed il traffico deviato.