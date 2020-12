Nel pomeriggio di ieri, una donna di 84 anni è morta a Torino dopo essere stata travolta da un tram mentre attraversava la strada.

Una donna di 84 anni è morta nel pomeriggio di ieri a Torino, dopo essere stata investita da un tram nel quartiere Madonna di Campagna. Secondo quanto ricostruito, la vittima stava attraversando la strada, quando improvvisamente è sopraggiunto il mezzo di trasporto pubblico che l’avrebbe centrata in pieno. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo all’84enne per cui ogni tentativo di rianimazione dei soccorsi, giunti sul posto, si è rivelato vano. Intervenuti sul luogo della tragedia anche gli agenti della Polizia Locale del capoluogo piemontese che hanno effettuato i rilievi ed adesso stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

Tragico incidente nel pomeriggio di ieri, martedì 8 dicembre, a Torino, dove una donna è deceduta dopo essere stata travolta da un tram. La vittima è Rosaria Pompea Di Lonardo di 84 anni. L’anziana, secondo quanto riporta la redazione de La Repubblica, stava attraversando corso Potenza, tram nel quartiere Madonna di Campagna, quando sarebbe stata investita da un tram della linea 9 Gtt.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati, in pochi minuti, gli operatori sanitari del 118, ma per l’84enne non c’è stato nulla da fare. Lo staff medico ha provato a rianimare la donna per diversi minuti, ma alla fine si è dovuto arrendere dichiarandone il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite riportate nell’impatto.

Intervenuti, oltre ai soccorsi, anche gli agenti della sezione antinfortunistica della Polizia Municipale di Torino che hanno provveduto ai rilievi del caso ed hanno raccolto la testimonianza dell’autista del mezzo di trasporto pubblico per ricostruire la dinamica dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio degli agenti vi sarebbe quello secondo la quale il conducente non si sia accorto della donna per via della scarsa visibilità.

La Polizia Locale, come riporta Repubblica, sta cercando di capire se la donna e l’autista del tram abbiano rispettato quanto è previsto dall’incrocio dove è avvenuto l’incidente che sarebbe regolato da un semaforo. Inoltre è ancora da chiarire se la vittima abbia attraversato la strada sulle strisce pedonali.