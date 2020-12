Giorgia Pantini, nuovo appuntamento al buio. Ma con chi?

Marco Rompietti e Nicole Soria forse stanno cercando di accasare l’amica Giorgia Pantini con un ex concorrente del programma

Abbiamo avuto modo di conoscere Giorgia Pantini dell’ultima edizione di “Matrimonio a prima vista Italia 2020” come una ragazza buona e sincera, dal sorriso grande e dai molti progetti. Non si è lasciata scoraggiare dopo la separazione, anzi sta proseguendo con la sua attività lavorativa come insegnante di nuoto e che spera di riuscire ad entrare a scuola come insegnante di fisica.

Dopo la fine del programma ha stretto una profonda amicizia con Nicole Soria, la rossa ex moglie di Andrea Ghiselli, da pochi mesi insieme con un altro ex concorrente noto, Marco Rompietti. Si tratta di un terzetto che abbiamo avuto modo di vedere in diverse dirette Instagram e molto coinvolti nel condividere le emozioni intense di queste settimane.

Marco e Nicole però sembra stiano organizzando qualcosa per Giorgia. A quanto pare vorrebbero accoppiarla a Fulvio Amoruso di Castiglione della Pescaia che l’hanno scorso era stato sposato con la milanese Federica Majorano.

Giorgia Pantini, “Tu la mia persona… Mamma. Love you”

A quanto pare i fidanzati “Sorietti” hanno fatto una diretta ieri proprio con lui per organizzare questo puntamento al buio. Accetterà Giorgia? Lei intanto ha ricondiviso la storia di Nicole nella sua pagina social, forse così vuole dare il suo benestare al progetto.

Giorgia dopo la separazione con Luca a settembre non ha intrecciato nessuna nuova relazione e non vuole sbilanciarsi in progetti troppo frettolosi. Come ha detto “si sta godendo il momento” del post programma. Nel frattempo ha anche condiviso un breve video che la ritrae con la sua mamma Antonella, la persona che l’ha più supportata nel suo percorso.

La mamma che l’ha accolta a braccia aperte anche quando ha comunicato di avere divorziato da Luca. Nel filmato la vediamo con lei da piccolissima, fino a tempi più recenti, ma una costante è sempre il sorriso di entrambe che spicca forte e prepotente.