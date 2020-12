Justine Mattera e il suo sexy scatto: esce tutto di fuori – FOTO

La showgirl statunitense pubblica uno scatto su Instagram da censura. Sotto il gilet non ha nulla e si vede tutto.

Justine Mattera alla soglia dei 50 anni incanta ancora i suoi fan con degli scatti ad alto tasso erotico ed ogni post è un successo. Migliaia di like e commenti di apprezzamento per lei da parte dei suoi 460 mila followers che non possono far altro che elogiarla per la sua bellezza e per il fisico mozzafiato.

Per la sua forma fisica perfetta deve ringraziare le ore di sport a cui si dedica costantemente. Infatti Justine Mattera ha un segreto: ore di triathlon, bici e trekking in salita.

“Tutte le mattine, appena mi sveglio, faccio 50 squat per gambe e glutei, 50 flessioni e 50 addominali. Dopo colazione running e nuoto. E due volte alla settimana un corso di ballo”, aveva dichiarato.

E anche in questo periodo in cui a Milano non era concesso tutto questo, essendo zona rossa fino a poco tempo fa, certamente ha trovato il modo di non trascurare la sua forma fisica.

