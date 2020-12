X Factor 2020, ecco chi è il vincitore del talent show

X Factor 2020 è ormai arrivato al suo atto finale: ecco chi è il vincitore dell’ultimissima manche del talent show.

Grandi emozioni in questo ultimo atto del talent show canoro. X Factor chiude i battenti e lo fa in grande stile con ospiti sensazionali ed il ritorno a sorpresa degli ex concorrenti dell’edizione. Dopo un’agguerritissima prima manche nella quale gli aspiranti cantanti si sono esibiti insieme ai propri giudici di categoria, N.A.I.P. è stato costretto a lasciare il palco e gli altri tre concorrenti hanno continuato il loro percorso verso la vetta. È stata quindi la volta del “Best Off”, che ha visto i ragazzi sfidarsi con un medley dei migliori brani realizzati all’interno del programma. Al termine delle due manche sono rimasti solo Casadilego e i Little Pieces of Marmellade, che si sono sfidati un’ultima volta con i loro inediti.

X Factor 2020, il vincitore del talent

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da X Factor Italia (@xfactoritalia)

Per l’ultimissima manche, Casadilego ha scelto Vittoria, mentre i Little Pieces of Marmellade hanno portato sul palco One cup of happiness. Entrambe le esibizione sono state particolarmente apprezzate dal pubblico, ma anche dai giudici che hanno sempre espresso opinioni piuttosto positive ed unanimi su entrambi i concorrenti in gara.

Poco prima della proclamazione del vincitore, Alessandro Cattelan ha poi dato un triste annuncio: questa è stata la sua ultima edizione di X Factor. Dalla prossima stagione, il talent avrà un nuovo presentatore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da X Factor Italia (@xfactoritalia)

Al termine dell’ultima manche, è stata ad aggiudicarsi il premio Casadilego. La concorrente di Hell Raton è dunque a tutti gli effetti la vincitrice della quattordicesima edizione del talent.