X-Factor, parole d’addio di Alessandro Cattelan, in lacrime

Alessandro Cattelan si commuove sul palco facendo un annuncio importante che riguarda una decisione struggente.

Durante questa finalissima di X-Factor, poco prima che venga decretato il vincitore della quattordicesima edizione, lo storico conduttore del talent show dà una comunicazione che lascia tutti senza parole.

Infatti Alessandro Cattelan decide di dire addio al noto show che l’ha reso celebre e che lo vede alla sua guida da 10 anni.

“Per me è arrivato il momento di voltare pagina, dopo dieci anno lo sapevo che questo sarebbe stato il momento. Questo addio me lo aspettavo diverso, con il forum pieno di gente e con la mia famiglia che mi aspettava dietro le quinte“.

Non fa in tempo a finire la frase che scoppia in lacrime.

Il video che commuove

“Sapevo che non avrei fatto in tempo a finire la frase che sarebbe andata a finire così“, infatti il conduttore piemontese non riesce a trattenere le lacrime dopo questo triste annuncio e anche i giudici sono particolarmente provati e si alzano in piedi per ringraziarlo e rendergli omaggio per questi 10 anni alla guida di un programma che l’ha reso famoso e che lui ha reso grande.

Dopo questo annuncio i quattro giudici, complice la produzione, decidono di dedicargli un saluto speciale con una clip che ripercorre il ‘best of’ del suo splendido percorso come padrone di casa del fortunato talent show.

Anche durante il video Cattelan si commuove, rivive i momenti in cui ha ospitato i grandi artisti internazionali ospiti sul suo palco e in cui ha premiato i concorrenti che sono poi diventati star della musica italiana.

Anche la pagina ufficiale di X Factor gli dedica un post: “Ci hai guidato in 10 anni di momenti epici, risate, performance da togliere il fiato e verdetti che non sono classifiche. Alessandro Cattelan ti ringraziamo per aver fatto la storia di questo programma. Ti vogliamo bene.”

Un finale triste che lascia tutti i fan del talent avviliti dall’addio del suo volto più noto.