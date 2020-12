Dayane Mello, lo sguardo magnetico incanta i fan – FOTO

Dayane Mello ha condiviso qualche ora fa sul suo account Instagram una foto particolarmente bella in cui sfodera uno sguardo magnetico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

Dayane Mello è una modella e showgirl brasiliana che lavora per la nostra televisione dal 2014. Dopo una lunga carriera da modella, in cui ha sfilato (e pubblicizzato) brand di caratura mondiale, la classe 1989 è entrata a far parte della decima edizione di ‘Ballando con le stelle’ su Rai 1. Nella sua carriera ha preso parte ad altri reality di successo come ‘L’isola dei famosi’ e ‘Pechino Epress’, facendo quasi sempre un ottimo percorso. Quest’anno, invece, Dayane è una concorrente del ‘Grande Fratello Vip’. L’avventura fin qui della nativa di Joinville è stata alquanto turbolenta e movimentata. Stando a quanto si legge sul web, inoltre, pare che stiano arrivando voti dal Brasile per salvare Adua e la Mello: per regolamento dovrebbero essere validi soltanto quelli italiani.

Sul profilo ufficiale Instagram della modella, intanto, è spuntata una nuova foto. La sua bellezza come al solito non passa di certo inosservata.

Dayane Mello, lo sguardo magnetico incanta i fan

Dayane, nell’ultimo scatto apparso sul suo account Instagram ufficiale, ha in testa un grosso festone. Il viso della 31enne abbaglia come sempre, mentre il suo sguardo magnetico stupisce e incanta i fan. Il post ha raccolto più di 5mila cuoricini e numerosi commenti.

“Festeggeremo insieme il Natale”, c’è scritto nella didascalia. Gli utenti stanno inondando il post di complimenti, rilasciando parole eloquenti, frasi di apprezzamento ed emoticon.

La scorsa settimana, invece, fu postato sul suo account uno scatto da infarto. Il suo didietro piazzato in primissimo piano mandò il web in tilt. La brasiliana, durante questa permanenza nella casa più spiata d’Italia, ha rilasciato diverse dichiarazioni in cui ha fatto delle rivelazioni in merito alla sua infanzia.