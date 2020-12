GF Vip, scoppia il caso del televoto falsato: “Voti dal Brasile per Adua e Dayane”

GF Vip, scoppia il caso del televoto falsato: “Voti dal Brasile per Adua Del Vesco e Dayane Mello”. Per regolamento, i voti validi dovrebbero essere soltanto quelli sul territorio italiano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐀𝐝𝐮𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐕𝐞𝐬𝐜𝐨 – Rosalinda (@adua.del.vesco)

I telespettatori del GF Vip non riescono più a tacere davanti a quello che sta succedendo. Tutto è successo quando diversi stranieri, in particolar modo i Brasiliani, hanno rivelato sui social di radunarsi in massa per salvare Dayane Mello dai televoti, creando account fake e creando vere e proprio sessioni di voto che durano tutto il giorno. Secondo il regolamento, i voti che arrivano dall’estero non sono validi, lo sono solo quelli sul territorio italiano. Il web ha lanciato l’allarme dopo l’esito degli ultimi due televoti.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐀𝐝𝐮𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐕𝐞𝐬𝐜𝐨 – Rosalinda (@adua.del.vesco)

Quello della scorsa puntata, infatti, avrebbe dovuto decretare il preferito della casa ed è stata Dayane quella più votata, nonostante Tommaso Zorzi sia sicuramente il più amato dagli italiani. Nei sondaggi arriva sempre primo e i suoi fans italiani sono nettamente di più rispetto a quelli della Mello: ciò ha scaturito delle polemiche, perché se il televoto viene “falsato” in questo modo finiscono per essere eliminati i concorrenti che davvero piacciono alla maggior parte del pubblico.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Oppini fuori dal Grande Fratello, lo strazio di Zorzi, reazione assurda

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐀𝐝𝐮𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐕𝐞𝐬𝐜𝐨 – Rosalinda (@adua.del.vesco)

Dopo il televoto di ieri sera che ha decretato Rosalinda come la preferita del pubblico, i telespettatori stanno lanciando l’allarme e chiedendo provvedimenti per quanto sta succedendo. Gli autori del programma faranno qualcosa in proposito prima che sia troppo tardi? Riusciranno a risolvere questa situazione del televoto?