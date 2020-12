Lo sport allena la mente: i migliori esercizi per la salute mentale

Fare sport fa bene al fisico e alla mente. Ecco gli esercizi più efficaci per migliorare le nostre prestazioni cognitive.

È una verità ormai assodata quella che eleva lo sport quale miglior medicina per il nostro equilibrio fisico e mentale. Lo sport è considerato da sempre un ottimo alleato per la linea. Tuttavia, negli ultimi anni, numerosi studi hanno dimostrato che l’attività fisica apporta benefici in special modo al nostro cervello. Una ricerca dell’Università di Basilea e dell’Università di Tsukuba in Giappone ha condotto un progetto sperimentale su un campione di 80 gruppi in cui venivano esaminati gli effetti dello sport sulle capacità neuro-cognitive in soggetti sani. Dallo studio è emerso che sono specialmente gli allenamenti di resistenza e di forza ad avere effetti positivi sulla mente e, di conseguenza, anche sull’intero corpo.

Ma qual è il miglior esercizio fisico per aiutare la nostra mente a rimanere in forma? Scopriamolo insieme.

Dalla camminata alla corsa: gli sport della felicità

Mens sana in corpore sano, è proprio il caso di dirlo: persone con uno stile di vita più attivo sono quelle con abilità mnemoniche e percettive più raffinate. Questo perché lo sport aiuta a mantenere attive le nostre funzioni esecutive, vale a dire tutte le macrostrutture neurali adibite alla pianificazione, all’attenzione e al controllo del sistema cognitivo, conosciuto anche come Executive-Attention-Network. Tra gli sport più consigliati abbiamo la camminata. Per sentirsi meglio bastano 30 minuti a passo svelto, sufficienti alla stimolazione della serotonina: l’ormone della felicità per eccellenza. La corsa è essenziale, invece, per la secrezione naturale dell’adrenalina e delle endorfine, sostanze chimiche prodotte dal cervello con elevate proprietà analgesiche ed eccitanti. Infine, non bisogna sottovalutare gli sport di gruppo.

Difatti, abbiamo già visto in precedenza quanto l’apertura all’alterità sia importante per la nostra coscienza. Non a caso lo sport aiuta ad aumentare la consapevolezza dell’altro, migliorando e adattando le abilità cognitive di coordinazione del sé con il mondo esterno.

Fonte: ricerche personali in neuroscienza