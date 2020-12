Paolo Rossi è morto mercoledì sera a Roma. Si è spento in questo drammatico 2020 un altro campione e del calcio che rimarrà nella storia di questo glorioso sport.

Paolo Rossi ha avuto una carriera lunghissima. Lui è sempre stato un calciatore semplice e umile, dedito al lavoro e sempre molto amato dai suoi compagni di squadra. Ha iniziato la sua vita calcistica nella Juventus per poi approdare in squadre come Milan, Vicenza per poi chiudere la carriera nel Verona nel 1986/87. La sua morte è stata annunciata su twitter dall’amico e giornalista Rai Enrico Varriale: “Una notizia tristissima: ci ha lasciato Paolo Rossi. Indimenticabile Pablito, che ci ha fatto innamorare tutti in quell’Estate del ’82 e che è stato prezioso e competente compagno di lavoro in RAI, negli ultimi anni“.

Di cosa è morto Paolo Rossi?

Paolo Rossi è morto nella serata di mercoledì 9 dicembre 2020. Un anno sciagurato anche per il mondo del calcio, che ha visto dire addio anche al celebre calciatore argentino Diego Armando Maradona. Non è ben nota la causa del decesso di Paolo Rossi. Lui era molto riservato e l’unica cosa che si sa è sia stato affetto da un male incurabile che lo ha stroncato a soli 64 anni.

Paolo Rossi è nato a Prato e aveva compito 64 ann il 23 settembre scorso. Il grande attaccante è dunque deceduto nella notte tra il 9 e il 10 dicembre. ‘Pablito‘ è spirato e Roma. Il grande bomber è ricordato soprattutto per le reti realizzate durante il Mondiale vinto in Spagna dall’Italia nel 1982. Rossi, in quella edizione, è stato capocannoniere e nello stesso anno ha vinto anche il pallone d’oro.