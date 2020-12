Sabrina Salerno una tigre: top trasparente e nero, l’eros è di casa – FOTO

Una Sabrina Salerno come sempre in forma smagliante, i suoi post sono sempre da capogiro e il suo fisico è mozzafiato.

I post pubblicati sul profilo della cantante genovese mandano ogni volta in tilt i suoi fans.

La pin-up degli anni ’80 è ancora una delle sex symbol più desiderate in Italia, con un fisico da far invidia alle modelle più giovani.

Le sue curve sono sempre in vista sulla sua pagina Instagram e questo è un piacere per i suoi followers che la riempiono quotidianamente di apprezzamenti attraverso like e commenti.

Accanto allo stesso uomo da oltre 25 anni, Enrico Monti, che l’ha resa mamma di Luca Maria, sedicenne. Gli uomini di Sabrina sono ormai abituati alla bellezza prorompente della diva della musica italiana, vedendo da anni i post che la sexy 52enne posta quotidianamente sui social network.

Uno sguardo che cattura i suoi fans…