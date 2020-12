Alessia Marcuzzi: la grande paura della conduttrice, arriva la rivelazione

La conduttrice Alessia Marcuzzi ha rivelato al pubblico qual è la sua paura più grande, le sue rivelazioni hanno lasciato di stucco il web

La conduttrice di Mediaset ultimamente ha rivelato cose che hanno meravigliato il web che da sempre la segue in ogni suo programma televisivo. Dal Grande Fratello all’Isola dei famosi, da Le Iene a Temptation Island. Il pubblico italiano la adora per la tenacia, il talento e la capacità di approccio. Stiamo parlando di Alessia Marcuzzi, una delle presentatrici più amate, ma cosa si nasconde dietro quel viso gioioso e allegro di cui tutti sono innamorati? Scopriamolo insieme.

Alessia Marcuzzi: di cosa ha paura la conduttrice?

Ognuno di noi anche se non lo mostra ha qualche paura nascosta, così anche i vip. Alessia Marcuzzi che da poco ha compiuto gli anni ha rivelato al pubblico la sua paura: invecchiare. Non è di certo né la prima né l’ultima, molte donne infatti oltrepassati i quarant’anni fanno di tutto per sentirsi più giovani: dal cambio look ai ritocchi, dall’attività fisica alla dieta. E non solo, la donna ha anche dichiarato di seguire da qualche anno i consigli di uno psicoterapeuta con cui si confronta. “La passione in amore è segno di grande romanticismo. Da oggi in poi saprò come definirmi – spiega – Io da un anno ho pensato che potesse essermi utile un confronto con la psicoterapia, sono entusiasta!”. La conduttrice è uno spirito libero che ha sempre bisogno di stimoli e di farfalle nello stomaco, infatti secondo Alessia la fiamma della passione non deve mai spegnersi in un rapporto. Sarà per questo che nel corso della sua vita ha lavorato a lungo per trovare la sua anima gemella?

Una cosa è certa: Alessia Marcuzzi è una delle poche conduttrici che sa prendersi in giro, sa confrontarsi con il pubblico e riesce a farsi amare da chiunque la incontri. Una qualità che neanche il passare degli anni potrà mai distruggere.