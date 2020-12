Ana Mena, shorts supersexy, la cantante è una bomba d’eros – FOTO

La popstar spagnola Ana Mena ha condiviso alcuni scatti in tenuta ginnica davvero provocanti. Shorts e top sportivo per lei, grintosissima

La bravissima cantante spagnola che tanto impazza anche in Italia soprattutto per i tormentoni estivi è tornata sui social con scatti che la ritraggono sensuale in tenuta ginnica. Ana Mena, classe 1997 e andalusiana d’origine ha esordito nel maggio 2018 l’album di debutto “Index”. Contemporaneamente collabora con l’italiano Fred De Palma, nel singolo “D’estate non vale” doppio disco di platino dopo pochi mesi dall’uscita nelle radio.

Nel 2019 Ana Mena collabora nuovamente col rapper italiano, stavolta nella canzone “Una Volta Ancora”, hit indiscussa dell’estate – che ha da poco ottenuto 200 milioni di visualizzazioni – e da cui viene creata anche la versione spagnola intitolata “Se Iluminaba”. Quest’anno poi l’abbiamo ritrovata al fianco di Rocco Hunt con uno dei tormentoni della passata stagione “A un passo dalla luna” tradotto anch’esso in spagnolo.

A febbraio 2020 sbarca anche al Festival di Sanremo 2020 durante la terza serata per duettare con Riki, in gara alla manifestazione, nel brano “L’Edera”.

Ana Mena, top e shorts rosa. Stupenda sui social

Chi è il fidanzato di Ana Mena? È il calciatore Brahim Diaz, centrocampista classe 1999, da pochissimo diventato un nuovo acquisto del Milan con cui ha già esordito nella Serie A già nella prima partita di campionato, nella vittoria contro il Bologna per 2-0. I due non si fanno vedere molto spesso insieme, lei cerca di preservare la loro relazione che però sembra procedere al meglio.

“D cuando aún hacía calor 💖” ovvero “Quando faceva ancora caldo”, così scrive a margine delle tre foto che la ritraggono con indossa un completo sportivo del brand Puma.

Top rosa e shorts abbinati, lei è sensuale e molto affabile anche in tenuta ginnica, sguardo perso verso l’orizzonte e chioma voluminosa. Incanta i suoi 808mila follower con poche semplici movenze, il fisico è armonico e proporzionato, un incanto per gli occhi. 32mila like in poche ore per lei e commenti esplosivi e focosi.