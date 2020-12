Rocío Muñoz Morales ha deliziato i suoi fan condividendo uno scatto bellissimo in cui mette sfodera la sua eleganza e la sua sensualità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

Rocío Muñoz Morales è un’attrice e conduttrice molto apprezzata dal pubblico italiano. La nativa di Madrid ha raggiunto la popolarità nel nostro paese avendo partecipato al film “Immaturi-Il viaggio”: sul set della pellicola di Paolo Genovese ha conosciuto il suo compagno attuale Raoul Bova.

La bellezza della 32enne non passa mai inosservata. Diversi marchi e aziende di caratura mondiale la scelgono come testimonial per le loro campagne pubblicitarie. I follower possono ammirarla sui social network: Rocio vanta ben 489mila follower su Instagram. L’attrice, poco fa, ha condiviso un nuovo splendido scatto.

Rocío Muñoz Morales, il primo piano è incantevole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

L’ultimo scatto condiviso dalla Morales su Instagram è uno spettacolo di sensualità e d’amore. L’attrice mette in mostra tutto il suo fascino e la sua bellezza piazzando il suo bel visino in primissimo piano. Lo splendore del suo viso è semplicemente abbagliante. Rocio è sentimentalmente legata a Raoul Bova: la coppia ha da poco fatto un annuncio che tutti aspettavano.

L’immagine ha già collezionato 2mila cuoricini. Gli utenti stanno commentando con enfasi ed entusiasmo. “Incantevole, elegantissima, top”, “Stupenda black and white”, “Fantastica bellezza eterea”, “Dolce e vera”, “Favolosa”, si legge. I contenuti della spagnola ottengono sempre un ottimo riscontro da parte dei follower, che inondando i suoi post di likes e commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

Rocio, qualche giorno fa, ha mandato i fan in estasi condividendo una fotografia in cui indossava una camicia sbottonata con reggiseno in bella mostra. Gli outfit scelti dall’attrice non sono mai banali e lasciano sempre un segno nel cuore degli ammiratori.