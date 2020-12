Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato in Argentina, poiché ritenuto responsabile dell’omicidio della fidanzata 16enne e di averne inscenato il suicidio.

Agghiacciante femminicidio domenica scorsa a Luján, citta nella provincia di Buenos Aires, in Argentina. Un ragazzo di 22 anni avrebbe ucciso strangolandola la giovane fidanzata 16enne e successivamente avrebbe inscenato un suicidio. A lanciare l’allarme sarebbero stati i genitori e lo stesso fidanzato contattando i soccorsi dicendo di aver ritrovato l’adolescente in garage. Sul posto sono arrivati medici che hanno trasportato la ragazza in ospedale, dove è deceduta poco dopo. A far emergere l’omicidio sono stati i risultati dell’autopsia effettuata sulla salma dell’adolescente.

Stava per essere archiviato come un caso di suicidio, sino alla svolta arrivata grazie ai risultati dell’autopsia. Così la polizia argentina ha scoperto che Luz Belén Marino, una ragazza di soli 16 anni era stata uccisa. Il delitto, come riporta la redazione del quotidiano locale La Gaceta, si sarebbe consumato domenica scorsa nella casa dove la vittima viveva con la famiglia a Luján, citta nella provincia di Buenos Aires, in Argentina. Stando a quanto ricostruito, i genitori della 16enne ed il suo fidanzato, che l’aveva raggiunta in casa, hanno contattato i soccorsi affermando che la ragazzina aveva provato a togliersi la vita impiccandosi nel garage.

Presso l’abitazione sono arrivati immediatamente i medici che hanno trasportato d’urgenza la ragazza in ospedale, dove i medici poco dopo hanno dichiarato il decesso. Inizialmente si era pensato ad un suicidio, ma l’autopsia disposta dalle autorità argentine ha fatto emergere che la 16enne era morta per un’asfissia da strangolamento meccanica, ossia provocata dall’azione violenta di terzi. All’esito dell’esame autoptico, le forze dell’ordine, riporta La Gaceta, hanno arrestato il fidanzato della vittima, un ragazzo di 22 anni, ritenuto il presunto responsabile dell’omicidio. La polizia ritiene che il giovane abbia assassinato la fidanzata e poi abbia inscenato il suicidio nel garage.

Adesso si attendo ulteriori accertamenti per verificare le presunte accuse nei confronti 22enne che, nel caso in cui dovessero essere confermate, rischierebbe una condanna all’ergastolo.