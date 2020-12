Rosita Celantano: “Adoro cucinare” | Cosa prepara in cucina – VIDEO

Rosita Celentano ha pubblicato un video in diretta tramite il proprio profilo Instagram, in cui la si vede cucinare: cosa prepara

Rosita Celentano ama cimentarsi con la cucina. Una passione che, nella giornata odierna, ha voluto condividere in video con i suoi follower tramite il proprio profilo Instagram. Infatti la figlia primogenita di Adriano Celentano e Claudia Mori ha pubblicato un filmato in diretta direttamente dalla propria cucina.

Qui si è vista la bella Rosita in una veste inedita rispetto a come sono abituati a vederla i suoi fan, come ad esempio nella foto di qualche giorno fa. Oggi la Celentano ha messo in mostra le sue abilità culinarie. La donna ha preparato due piatti che dall’aspetto sembrano davvero squisiti.

Rosita Celentano in cucina:Â vellutata di piselli e scalogno e puntarelle con pesto di aglio – VIDEO

Si tratta di una gustosa vellutata di piselli freschi e scalogno e puntarelle condite con pesto di aglio. Infatti Rosita scrive nella didascalia. “Adoro cucinare 😂🌹 Vellutata di piselli freschi e scalogno (ricetta di @gianlucascotti 🥰) e puntare le condite con pesto di 🧄 #iosonocosi #rositacelentano #food #veg #amolanatura #amoglianimali #namaste #amen“. La passione di Rosita per la cucina è nota da tempo. Qualche anno fa la stessa aveva dichiarato che “cucinare è come saper parlare tante lingue“.

Sembra proprio che queste “lingue” le sappia parlare molto bene, come riconoscono anche i suoi ammiratori che, in migliaia hanno visualizzato questo video. Infatti sono decine i commenti di complimenti da parte dei molti utenti che la seguono e non si perdono mai alcun suo post. Si tratta di 57mila e 700 i suoi follower. Un numero davvero importante che conferma quanto la Celentano sia apprezzata dal pubblico anche sul social network.