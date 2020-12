Uno dei rimedi casalinghi che possiamo utilizzare per ridare volume e lucentezza ai capelli è l’uso di una maschera per capelli allo yogurt. Utile per migliorare la pettinabilità, proteggere il colore, nutrire, idratare e proteggere i capelli.

Bisogna subito specificare che qualsiasi maschera per capelli non è adatta a sostituire uno shampoo o un balsamo in quanto la funzione è completamente diversa.

Le maschere sono particolarmente indicate durante il periodo estivo poiché i raggi solari, l’acqua salata del mare, il cloro della piscina e l’umidità possono compromettere la salute della chioma. Le maschere, però, possono essere anche utilizzate nel periodo autunnale dove è maggiore la perdita di resistenza del cuoio capelluto.

Quante volte applicare la maschera?

Per un’azione veloce e accurata utilizzate una maschera per il trattamento dei capelli almeno una volta a settimana. Se i capelli risultano molto secchi e danneggiati, optate per una maschera anche per 2 o anche 3 volte a settimana.

Applicare la maschera per i capelli è molto semplice e dovrebbe rientrare nella nostra routine di cura del nostro corpo. Un’azione meccanica che deve essere vista più come una coccola per la nostra chioma piuttosto che una sterile abitudine

Ovviamente c’è una preparazione da effettuare in quanto una maschera va sempre applicata su un cuoio capelluto pulito e, quindi, lavato con prodotti specifici. Applicare la maschera su capelli umidi è un’ottima idea perché questa umidità aiuterà gli ingredienti a penetrare all’interno delle ciocche e ad essere assorbiti. Di conseguenza, quindi, si avrà un effetto migliore sul nostro organismo e sul nostro cuoio capelluto.

È molto importante concentrarsi anche sulla metà dei capelli e sulle punte oltre che sulla parte iniziale del capello. Questo lo possiamo fare massaggiando delicatamente il prodotto in modo da farlo penetrare e coprire la cuticola per una maggiore morbidezza e lucentezza.

Una buona maschera di solito viene lasciata agire per circa 10 minuti. Alla fine del trattamento bisogna poi risciacquare abbondantemente e accuratamente i capelli.

Come preparare una maschera allo yogurt

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato della maschera all’aloe vera, ma tra gli ingredienti più comuni da usare per creare una maschera c’è sicuramente la frutta. Ricca di vitamine, può essere associata allo yogurt in modo da dare consistenza al prodotto da mettere sui capelli. In particolare, tra i prodotti utilizzati per le maschere dei capelli ci sono sicuramente le banane, in quanto il silicio in esso contenuto tende a rendere i capelli morbidi e lucenti.

Un altro ingrediente importante è l’olio. Ne possiamo utilizzare di diversi: ad esempio l’olio di avocado contiene minerali come ferro, magnesio che possono donare robustezza e resistenza al capello. L’olio d’oliva invece contiene squalene essenziale per l’idratazione.

Anche il miele viene molto usato in quanto è considerato un umettante, può quindi aiutare i tuoi capelli a trattenere più umidità.

Quindi le maschere allo yogurt più semplici da fare in casa sono senz’altro quelle con la frutta.

Un esempio può essere, oltre ai sopracitati, anche la maschera allo yogurt e kiwi molto semplice da realizzare anche a casa.

Basterà sbucciare un kiwi e schiacciare la polpa in una ciotolina con una forchetta unendo un barattolino di yogurt ricco di vitamina C e la vitamina E, antiossidante naturale per eccellenza. Grazie allo yogurt la maschera avrà la consistenza perfetta per essere stesa sul viso. Lasciatela agire una mezz’oretta e sciacquate. Vedrete, la pelle sarà naturalmente glow e compatta!