Beautiful, anticipazioni puntata 12 dicembre: Thomas ha una proposta per Shauna

Beautiful, anticipazioni 12 dicembre: mentre Brooke e Ridge sono impegnati in un duro confronto, Thomas si reca da Shauna.

Brooke è ormai arrivata al limite della sopportazione: non solo Ridge continua a difendere Thomas a spada tratta, ma sembra aver addirittura trascorso una notte di passione con Shauna nella camera sopra al Bikini. Lo stilista si difende, giurando che non è successo assolutamente niente con la madre di Flo, ma Brooke non è disposta a credergli. Nessuno dei due sa che l’unico motivo per cui Brooke è venuta a conoscenza del “piccolo segreto” di Ridge e Shauna è perché Thomas sta facendo di tutto per farli lasciare. Dopo aver scoperto il segreto da Vinny, che a sua volta l’ha scoperto dal barista Danny, il giovane Forrester ha architettato un piano perfetto per distruggere la vita della matrigna una volta per tutte.

Beautiful, anticipazioni 12 dicembre: Brooke vuole la custodia di Douglas

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Ridge e Brooke continueranno a litigare aspramente. Lo stilista racconterà alla moglie di aver perso i sensi ancora prima di arrivare in camera e che quindi non avrebbe potuto cedere alle lusinghe di Shauna neppure se lo avesse voluto, ma questo per Brooke non farà alcuna differenza. La donna non si fida più di suo marito e adesso rilancia: se Ridge è davvero così dispiaciuto di averle fatto del male come dice, dovrà smettere di opporsi a lei quando si parla di Thomas. Brooke vuole che Hope abbia la custodia di Douglas e chiede a Ridge di appoggiarla come ultima chance per dimostrarle il suo amore.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Thomas farà visita a Shauna. Dopo un istante di confusione, la donna scoprirà che il giovane Forrester è lì per un accordo: è ora che i due uniscano le forze per mettere fine al “regime del terrore” di Brooke Logan.