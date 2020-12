Uccide la moglie e poi si suicida buttandosi dalle mura del borgo

Un uomo prima ha sgozzato la moglie e poi si è suicidato. I Carabinieri si sono accorti della morte della donna quando sono andata ad avvisarla

Ennesimo femminicidio poche ore fa a Novilara, una frazione di Pesaro. Un uomo ha ucciso la moglie tagliandole brutalmente la gola, e poi si è lanciato dalle mura dell’antico borgo dove vivevano insieme. I soccorsi sono intervenuti subito ma per lui non c’è stato nulla da fare. I Carabinieri si sono accorti dell’omicidio della donna solo quando sono andati ad avvisarla del suicidio del marito.

L’uomo, 44 anni, era di nazionalità marocchina come la moglie 41enne che però era di origini sarde, di Quartu Sant’Elena. L’omicida era uscito solo due settimane fa per spaccio, ma era stato anche denunciato in passato per violenze domestiche ai danni della donna e delle due bambine piccole.

A suo carico era stato avanzato un provvedimento che gli impediva di avvicinarsi a loro, dopo varie denunce per maltrattamenti in famiglia. L’uomo esasperato dalla situazione oggi si è recato nella casa della donna e l’ha sgozzata per poi lanciarsi da un muraglione alto 15 metri poco distante dall’abitazione.

Il 6 dicembre un altro femminicidio, a Savona moriva Jessica Novaro

A causa del divieto di avvicinamento non poteva tornare a casa, abitava sempre a Novilara invece con due figli grandi avuto da un altro matrimonio. Da quanto emerge dagli inquirenti sembra che le due bambine non siano state avvicinate dal padre oggi e stanno bene.

Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri, per capire movente e dinamica dei drammatici gesti. Il gesto segue l’ultimo femminicidio avvenuto lo scorso il 6 dicembre a carico di Jessica Novaro, ragazza di 29 anni e figlia della sua compagna.

Il fatto è avvenuto a Casanova Lerrone, in provincia di Savona, nella località di Vellego. L’uomo, Corrado Testa, dopo aver ucciso la ragazza ha rivolto la pistola verso di lui e si è tolto la vita.