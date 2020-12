Francesca Brambilla ha condiviso uno scatto da capogiro: la ragazza indossa un intimo bianco da infarto.

Francesca Brambilla è una showgirl molto amata e apprezzata dal pubblico italiano. La 27enne è nota ai telespettatori per il suo ruolo della “Bona Sorte” in ‘Avanti un altro’. Nella sua carriera, la nativa di Bergamo è stata anche ombrellina del team Forward Racing. La classe 1992 è dotata di un fisico mostruoso: il suo lato A da paura manda spesso il web in tilt.

Francesca, poco fa, ha postato uno scatto stratosferico in cui indossa un intimo di colore bianco che mette in risalto il suo corpo e le sue forme. La showgirl è dotata di una sensualità fuori dal comune e la sua bellezza è difficilmente quantificabile.

Francesca Brambilla, intimo bianco da favola: che fisico!!

Francesca, nell’ultimo scatto condiviso in rete, indossa un intimo favoloso che mette in risalto il suo corpo da brividi. Le sue forme non passano inosservate e deliziano i fan. Il suo décolleté da arresto cardiocircolatorio è in bella mostra mentre le sue gambe e il suo stacco di coscia sono a dir poco proibitivi.

Il post ha già raccolto 28mila cuoricini. Gli utenti stanno commentando con enfasi ed entusiasmo, rilasciando parole di apprezzamento ed emoticon eloquenti. “Sei uno spettacolo”, “Meravigliosa”, “Cosa sei”, “Buona serata bellissima”, si legge. La 27enne, oltre ad avere un lato A da brividi, vanta anche un fondoschiena da urlo. Qualche giorno fa, la ragazza lo ha piazzato in primissimo piano.

La Brambilla, qualche giorno fa, mandò i fan in estasi pubblicando uno scatto in cui indossava un bikini che faceva fatica a contenere le sue forme. La sua esplosività e la sua incantevole bellezza tengono incollati agli schermi tutti gli appassionati.