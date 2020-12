Si ricovera per dolori alla schiena: la sconvolgente scoperta

Una donna è stata portata dal suo compagno in ospedale per dei forti dolori alla schiena. Una volta ricoverata i medici hanno fatto una sconvolgente scoperta

Una donna di 24 anni è stata accompagnata in ospedale dal suo compagno perché aveva dei forti dolori alla schiena. I dottori hanno scoperto che era incinta e stava per dare alla luce un bambino. Rhea non ha fatto in tempo ad avvisare il compagno Luke della lieta notizia vista l’urgenza con cui ha dovuto partorire. Subito dopo il parto il giovane ha preso coscienza di essere diventato padre di un bel maschietto. L’uomo, così come ha riferito la sua compagna a Metro Uk, aveva sempre voluto un figlio maschio. Il bambino si chiama Myles e sta bene. La neomamma ha raccontato alla stampa britannica di essere contenta ma anche di aver trascorso un momento traumatizzante dato che era convinta di avere solo dei problemi alla schiena e invece era incinta di un bimbo.

Da un semplice mal di schiena alla gioia del parto

Rhea ha raccontato alla stampa di essersi recata già qualche giorno prima della sconcertante notizia in ospedale a causa di un forte mal di schiena. Il medico che l’ha curata però in quel caso non si è accorto dell’imminente lieto evento. Alla giovane britannica è stato semplicemente somministrato un antidolorifico ricevendo addirittura il consiglio di non recarsi in ospedale durante la pandemia per dei banali dolori causati da mestruazioni. In effetti il caso di Rhea per quanto insolito non è certamente un’eccezione. Diversi medici infatti ritengono che sia possibile non rendersi conto di essere incinte fino al momento del parto a causa di diversi fattori. Innanzitutto durante una gravidanza è possibile che una donna continui ad avere un regolare ciclo mestruale.

In caso poi in cui la futura ignara mamma sia in sovrappeso i chili di troppo potrebbero in qualche modo “nascondere” la crescita del bambino. Al contrario una donna magra potrebbe portare il feto sulla schiena senza quindi vedere la pancia crescere.