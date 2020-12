Francesca Brambilla oggi dà il meglio di sè e pubblica uno scatto in costume che risalta le sue bellissime forme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Brambilla (@francescabrambilla)

Una vera bomba sexy Francesca Brambilla! Lei lo sa bene e, per questo, non perde mai occasione per sfoggiare le sue forme prorompenti e da perdere il fiato.

Basta guardarla in tutta la sua femminilità nel nuovo post pubblicato su Instagram oggi. Nell’immagine la Brambilla indossa un costume a perizoma che mette in bella mostra tutte le sue grazie.

Sguardo di ghiaccio, ammaliante, e sorriso da far girare la testa. Francesca sa sicuramente come farsi desiderare e lo fa mostrando il suo lato B.

La modella dalle curve generose è diventata famosa per aver preso parte alla trasmissione di Paolo Bonolis Avanti un altro. Sin da bambina, ha sognato di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Già a 18 anni, infatti, ha cominciato la sua carriera sulle spiagge di Riccione, partecipando a diversi concorsi di bellezza (ha vinto Miss Atalanta e Miss Padania).

Francesca Brambilla ha sempre sognato di diventare una showgirl

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Brambilla (@francescabrambilla)

Ama tantissimo i motori, oltre che la sua famiglia e la musica. Ha partecipato a diversi programmi in questi anni. In particolare, è stata ospite di Tiki Taka, Quelli che il calcio e Ciao Darwin 8.

Inoltre, è stata per ben tre volte coniglietta di PlayBoy.

La sua notorietà è aumentata anche grazie alla sua storia d’amore con Gué Pequeno. Ma non solo. Quando era Ombrellina girls del team Foraward ha avuto un flirt con un pilota. Anche la sua storia d’amore con Stefano Laudoni ha fatto molto chiacchierare (la Brambilla sarebbe stata la sua presunta amante quando lui era fidanzato con Valentina Vignali).

La Brambilla vanta un milione di follower su Instagram. Pubblica scatti di ogni genere: momenti di quotidianità, scatti in pose sensuali, ecc.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Brambilla (@francescabrambilla)

Nel frattempo, sui social impazziscono per i suoi scatti particolarmente audaci. “Con te 😅❤️🔥, Io pure😁😁😍😍, Che spettacolo♥️😍, Da te 🤓, 🔝🔝🔝🔝🔝😍”, questi sono solo alcuni dei tantissimi commenti pubblicati sotto le ultime foto della bella Francesca.

Non ci resta che attendere il prossimo scatto. La Brambilla pubblicherà nuovi scatti da far girare la testa? Lo scopriremo solo vivendo!

