Chi è Vittoria Schisano? La ragazza che è scoppiata in diretta Tv. Stiamo parlando di una nota attrice italiana che di recente abbiamo visto nella soap opera napoletana Un Posto al Sole

Vittoria Schisano è una delle attrici italiane più amate degli ultimi anni. Battezzata all’anagrafe con il nome di Giuseppe, è cresciuta a Pomigliano d’Arco, in Campania. Nel 1998 si trasferì a Roma per studiare finalmente recitazione, e dopo diversi anni di teatro, ha esordito in televisione. Il 17 novembre 2011 con una intervista apparsa sulla rivista Sette del Corriere della Sera, rivelò di aver intrapreso il percorso per cambiare sesso e che avrebbe cambiato il suo nome in Vittoria Schisano.

Vittoria Schisano, chi è la famosa attrice

Ha proseguito la sua carriera da attrice e nel 2016 diventa la prima donna che ha fatto un percorso di transizione ad apparire sulla copertina dell’edizione italiana di Playboy. Tra le sue tante esperienze televisive, di recente l’abbiamo vista interpretare un ruolo molto importante e vicino a lei nella soap opera napoletana Un Posto al Sole. Nella soap opera ha interpretato il ruolo della mamma di Alex e Mia: Alex è la fidanzata di Vittorio e recentemente, quando sua madre è andata via di casa, ha avuto modo di rincontrare di nuovo suo padre che era andato via quando lei e sua sorella erano davvero molto piccole. Mia, la più piccola, scoprì così che suo padre andando via aveva intrapreso un percorso per cambiare sesso. Sono state toccate tante tematiche importanti: l’accettazione, il bullismo e l’odio della gente. La donna infatti si ritrova a subire diverse aggressioni, ma in compenso recupera l’affetto della sua famiglia, anche della sua ex moglie.

Ospite di “Oggi è un altro giorno”, Vittoria non ha gradito la clip che hanno fatto sul suo passato professionale. “Mi sembra voyeurismo televisivo” ha sbottato l’attrice, difendendosi dalle immagini che sono state dedicate a lei.