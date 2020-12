Un Posto al Sole anticipazioni 11 dicembre: Marina contro Roberto. I due ex oramai sono ai ferri corti dopo quello che è successo ai Cantieri

Alberto è nei guai: Barbara si è fa sempre più insistente e lui deve dividersi tra lei, Clara e anche il piccolo Federico appena nato. Proprio nella puntata di ieri, Palladini ha provato a rifiutare Barbara per andare dal piccolo ma lei ha insistito per cenare insieme. Barbara ha evidentemente interessi che vanno oltre l’ambito lavorativo e lui non sa più come nascondere questa situazione a Clara. Comincerà a sentirsi sotto pressione e con le spalle al muro. Cosa succederà?

Marina oramai è rimasta l’unica a lottare. Mentre tutti hanno rinunciato all’idea di recuperare la situazione dei Cantieri, lei non ha intenzione di gettare la spugna e dichiarare bancarotta. Infatti continua a dare speranze agli operai che hanno intenzione di scioperare e ribellarsi. Fabrizio è arrivata ad una conclusione drammatica: ha deciso di vendere le sue quote a qualcuno che possa supportare il suo capitale, e per questo motivo Marina è furiosa. Questa scelta la mette in una difficile posizione sia come leader che come fidanzata. Creerà una grande fattura tra i due e il loro futuro matrimonio improvvisamente è a rischio. Fabrizio lascerà Marina? A quanto pare, era proprio questo che Roberto avrebbe voluto ottenere.

Intanto Rossella e Patrizio sono sempre più felici di questo ritorno di fiamma, ma Patrizio è un po’ turbato da un segreto che tiene nascosto a Rossella da quando sono ritornati insieme: è stato con la sua amica Ilaria la notte dopo quella che loro due hanno passato insieme. Convinto da Vittorio, Patrizio non ha ancora intenzione di raccontarlo alla sua fidanzata, che intanto continua a dividersi tra lui e la tesi con Volpicelli, a cui per fortuna non ha ancora rinunciato.